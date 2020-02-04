В Киев прибыл борт с ранеными бойцами ВСУ: прострелены конечности

В Киев снова прибыл борт с тяжелоранеными бойцами, которые воевали на Донбассе. Военные доставлены с очень тяжелыми травмами. У некоторых прострелены ноги и руки, и даже органы. Об этом на своей Facebook-странице написала волонтер Наталия Юсупова.

По словам Натальи, одному из воинов всего 23 года и он в тяжелейшем состоянии, но радуется что остался жив. Врачи в госпитале работают без перерыва и очень стараются всем помочь.

"Захожу в палату, совсем молодой парень, спрашиваю сколько лет, говорит 23. Ему оторвало конечность и очень болит. Покормили его, он все равно очень печальный. Мы у него стоим и говорим, что все пройдет. А он вдруг говорит: "У меня сегодня сын родился ..". Проклятая война, хорошо, что остался живой !! Люди, не забывайте, что в стране каждый день погибают и получают поранння наши мужественные воины", - написала волонтер.

В Киев привезли бойцов с Донбаса с тяжелыми ранениями (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Отметим, что на Донбассе на фронте в январе 2020-го погибли в боях с оккупантами 11 военных ВСУ. Жизнь большинства из них оборвали пули вражеских снайперов. По данным пресс-центра ООС, всего в январе получили ранения 33 бойца.