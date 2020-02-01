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У ЗСУ назвали ім'я загиблої на Донбасі бойового медика

Новини » Надзвичайні події     01.02.2020 - 18:31
У ЗСУ назвали ім'я загиблої на Донбасі бойового медика
Фото: загибла медик (facebook.com / 93OMBr)

В результаті обстрілу загинула сержант 93-ї ОМБр

В результаті ворожого обстрілу, який стався 1 лютого поблизу Новотошківського, загинула бойовий медик, сержант 93-ї окремої механізованої бригади Клавдія Ситник. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку 93-ї ОМБр у Facebook.

Як повідомляється, загибла медик призвалася на військову службу у 2017 році. Спочатку вона служила в 54-й ОМБр, а у жовтні 2019 року перейшла до 93-ї бригади. Бойовий медик загинула в результаті смертельного поранення уламком в грудну клітину.

"Вона загинула від наскрізного уламкового поранення в грудну клітину зліва, коли несла ліки хворому бійцю. Клавдія була у засобах захисту. У цей час цю ділянку фронту обстрілювали з мінометів, станкових та ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Експерти ще встановлюють, уламком від якого саме снаряду було вбито нашого медика", - розповіли в бригаді.

У ЗСУ назвали ім'я загиблої на Донбасі бойового медика

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу Новотошківського в результаті обстрілу загинула бойовий медик. У штабі зазначали, що медик отримала смертельне поранення під час доставляння медикаментів на позиції.

Також РБК-Україна писало, що станом на 12-ту годину бойовики один раз відкривали вогонь по українським військовим. Порушення режиму припинення вогню було зафіксовано в районі Красногорівки.

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