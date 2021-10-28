Київ переходить у "червону" зону: як працюватимуть школи та дитсадки

Як працюватимуть школи та дитсадки

В Києві більшість шкіл перебувають на канікулах з 25 по 31 жовтня. Але у зв'язку з "червоною" зоною вони не відриються в понеділок, 1 листопада. Всі класи з 1 по 11 будуть знаходиться на онлайн-навчанні. Як довго це буде поки невідомо.

Що ж стосується дитячих садків, то вони працюватимуть у звичайному режимі. При цьому для співробітників є умова - вони всі повинні бути вакциновані.

Зазначимо, що місцева влада з 1 листопада вводить додаткові обмеження. У столиці буде заборонено відвідувати готелі, заклади соцзахисту, ЦНАП, управління праці та соцзахисту, управління Пенсійного фонду без негативного тесту або сертифіката вакцинації.

Без COVID-сертифіката також заборонено відвідувати фітнес-зали і ТРЦ.