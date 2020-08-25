Київ накрило потужними зливами: місто стало в пробках

Київ від самого ранку 25 серпня затягнуло хмарами, йде дощ, а періодично пускається доволі сильна злива у різних мікрорайонах столиці.

Через несприятливі погодні умови на дорогах столиці значно утруднено рух, а на деяких відрізках карти в реальному часі показують максимальний рівень заторів.

Так, згідно з даними Google Maps, рух у місті частково паралізований на Лівому березі - тут традиційно стоять під'їзди до мостів. А от на Правому березі все дещо складніше.

Затори в Києві 25 серпня (google.com/maps)

Ситуація з заторами в центрі Києва 25 серпня (google.com/maps)

Як не потрапити в затор у Києві

Спеціалісти радять враховувати три важливі фактори: час поїздки, день, погода.

Період 8:00-10:00 і 17:00-19:00 є найскладнішим для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи. Саме і ці години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

Вечори п'ятниці та неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах до міста.

Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори чинять значний вплив, зважаючи на часті підтоплення або снігові замети. До того ж багато людей пересідають на таксі, що також ускладнює ситуацію.

Похмурий ранок і дощ в Києві (фото: facebook.com)

Раніше ми писали, що під Харковом пронісся "торнадо з піску" до самого неба. З'явилося яскраве відео.