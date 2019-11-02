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На Київ насувається небезпечний вітер: коли чекати негоду

STYLERЖиття    02.11.2019 - 20:53
На Київ насувається небезпечний вітер: коли чекати негоду
Погода в Києві (фото: Wikimedia Commons)

Вдень у Києві очікуються сильні пориви вітру

У неділю, 3 листопада, в столиці України буде сильний вітер 15-20 метрів в секунду. У зв'язку з цим синоптики вже оголосили жовтий рівень небезпеки. Жителям Києва потрібно бути обережними та дотримуватися правил безпеки, щоб не потрапити в неприємну ситуацію. Про це повідомляє КМДА.

При сильних поривах вітру експерти радять закрити всі вікна будинку і прибрати з балконів предмети, які може здути назовні. Якщо ви знаходитесь на вулиці, то необхідно триматися подалі від бігбордів, дерев та ліній електропередач.

При сильному вітрі завжди можна сховатися в найближчому будинку. Щоб зберегти здоров'я і автомобіль, не слід стояти під великими деревами і паркувати під ними своє авто. Так само особливо необхідно остерігатися тополь.

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На Київ насувається небезпечний вітер: коли чекати негоду

Дерево на дорозі (фото: pixabay.com)

Якщо ж так сталося і на автомобіль впало дерево, то головне нічого не чіпати і залишити все як є. Спочатку потрібно зрозуміти, чи зможете ви отримати допомогу від держави.

Якщо перед інцидентом було оголошено штормове попередження, то ви нічого не зможете відсудити. Але якщо такого попередження не було, необхідно викликати поліцію.

Після цього потрібно оцінити пошкодження в незалежній експертизі і взяти в гідрометцентрі довідку про те, що в день інциденту не було штормового попередження.

Після цього потрібно дізнатися відповідальну організацію. Якщо дана організація не відома, необхідно відправити скаргу в районну адміністрацію з вимогою знайти винного.

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