Київ йде на локдаун: як працюватиме метро

Так, у разі переходу Києва до "червоної зони" будуть запроваджені наступні обмеження. Зокрема, громадський транспорт продовжуватиме роботу у звичному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більш як передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу.

Як працюватиме метро

Як розповів "Сьогодні" заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, метрополітен продовжить звичну роботу у звичайному режимі.

Поворозник зазначив, що сьогодні немає підстав для зупинки роботи громадського транспорту в Києві. Спеціальні пропуски для проїзду в підземці й наземному транспорті влади видавати поки не планують.

Він нагадав, що в місті вже один мільйон щеплених людей, які зможуть жити повноцінним життям і користуватися метро при наявності ковід-сертифікату.

Як відомо, сьогодні, 22 жовтня комісія з надзвичайних ситуацій міста прийме рішення про введення додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах червоної зони.

"Локдаун неминучий. І у кожного є вибір: або ізолюватися і не виходити з дому, оскільки ти не маєш "зеленого" COVID-сертифікату, або ж вакцинуватися і бути вільним у виборі діяльності та місць перебування і можливості працювати. По суті, це буде локдаун невакцинованих", – розповіла заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.