На Київ рухається снігопад: в місті попереджають про затори

У Києві очікують сильний снігопад (фото: РБК-Україна)

У Києві 27 січня синоптики прогнозують потужний снігопад. У столиці в найближчі два дні очікується різке погіршення погодних умов.

Про це свідчать дані радара погоди.

Синоптики повідомляють, що опади почнуться ввечері 27 січня. Спочатку буде йти дощ, а потім він перейде в мокрий сніг.

Температура повітря увечері очікується від +1 до +2 градусів вище нуля. За словами експертів, 28 січня значно похолодає. Температура повітря опуститься до -6 градусів та буде йти сніг.

Відзначимо, що зазвичай такі погодні умови призводять до заторів на дорогах і численних аварій. Автомобілістам, якщо є можливість, краще залишити машини вдома та не виїздити.

У Києві 27 і 28 січня очікується снігопад

Як ми раніше повідомляли, після західних областей України снігопад прийшов в Одесу. Опади повністю засипали місто і воно виявилося паралізованим.

Також РБК-Україна писало, що синоптики попередили про погіршення погоди в Києві.