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Бросалась на людей и кричала: неадекватная россиянка устроила истерику в магазине на Бали

Россиянку на Бали задержали за неадекватное поведение (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

На Бали, Индонезия, гражданка России испугала местных жителей своим поведением. В частности, женщина устроила истерику в одном из магазинов по неизвестным причинам.

Об этом пишет издание Nusa Bali.

Детали инцидента

Инцидент произошел на улице Джалан Бали Клифф в известном туристическом районе острова Унгасан.

Местные жители рассказали, что туристка из РФ "безумствовала и танцевала без видимой причины".

После уговоров женщина наконец-то вышла из магазина и пошла в сторону парка. Однако все же продолжала кричать и пыталась вернуться в магазин

Неадекватное поведение женщины испугали людей, поэтому они вызвали полицию.

Прибыв на место вызова, правоохранители вывели россиянку из магазина и надели на нее наручники. Однако женщина начала сопротивляться, вырываться и бросаться на окружающих.

Россиянка устроила истерику на Бали (фото: nusabali)

Куда отвезли россиянку

Поведение гражданки РФ очень испугало людей, поэтому ее отвезли в больницу имени профессора Нгоры в Денпасаре для обследования.

По словам представителя полиции Агунга Кетута Сурьянегара, у женщины могли возникнуть проблемы с психикой, а также депрессия.

После обследования в больнице россиянка будет иметь дело с иммиграционной службой Бали. Все потому, что ее действия угрожали безопасности местных жителей.

Ранее мы сообщали, что россиянка набросилась на дочь украинской актрисы в Турции из-за желто-синего ожерелья.

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