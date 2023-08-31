Кидалась на людей та кричала: неадекватна росіянка влаштувала істерику в магазині на Балі

Деталі інциденту

Інцидент стався на вулиці Джалан Балі Кліф у відомому туристичному районі острова Унгасан.

Місцеві жителі розповіли, що туристка з РФ "шаленіла і танцювала без видимої причини".

Після вмовлянь жінка нарешті вийшла з магазину і пішла в бік парку. Однак все ж продовжувала кричати і намагалася повернутися в магазин

Неадекватна поведінка жінка налякала людей, тому вони викликали поліцію.

Прибувши на місце виклику, правоохоронці вивели росіянку з магазину та одягли на неї наручники. Однак, жінка почала чинити опір, вириватися та кидатися на оточуючих.

Росіянка влаштувала істерику на Балі (фото: nusabali)

Куди відвезли росіянку

Поведінка громадянки РФ дуже налякала людей, тому її відвезли до лікарні імені професора Нгори у Денпасарі для обстеження.

За словами представника поліції Агунга Кетута Сур'янегара, у жінки могли бути проблеми із психікою, а також депресія.

Після обстеження у лікарні росіянка буде мати справу з імміграційною службою Балі. Все тому, що її дії загрожували безпеці місцевих жителів.