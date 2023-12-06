Кибернетик сказал, может ли в Украине появиться своя Кремниевая долина

Можно ли в Украине создать свою Кремниевую долину

"В Украине одни из лучших разработчиков программного обеспечения. Вы посмотрите, сейчас в хакатонах (форум разработчиков программного обеспечения - Ред.) побеждают выходцы из Украины. Поэтому думаю, что все еще будет. К сожалению, сейчас сложная ситуация. Но у нас можно и надо строить Кремниевую долину. У нас очень серьезная школа программирования", - заявил кибернетик.

Летичевский добавил, что в 80-х годах Институт кибернетики был молодежным учреждением. Это была своя Кремниева долина с огромным количеством направлений и систем.

"У того же Виктора Глушкова было много разработок, которые так и не дошли до внедрения. У нас здесь была первая в мире персоналка, интернет, автоматическое доказательство теорем и еще много чего создано. У нас может такое быть и в будущем, если дать соответствующие условия", - подчеркнул кибернетик.

Какие новейшие разработки сейчас ведутся в Украине

"Мы работаем в области кибербезопасности. Искусственный интеллект помогает нам различать атаки на компьютер, сетевую среду. То есть мы изучаем трафик предварительных атак, тренируем нейронную сеть и уже можем определить, что это за атака. Эта разработка дает неплохие результаты", - рассказал Летичевский.

Он добавил, что в Институте кибернетики изучают использование нейронной сети в научных экспериментах. В частности, в химии, физике.

"Например, если нужно синтезировать какое-либо вещество с определенными свойствами, то существует множество вариантов, как его можно получить. Таких комбинаций может быть бесконечное количество. И здесь помогут методы искусственного интеллекта - они подсказывают направление поиска на опыте предварительных данных. Это ценное использование", - объяснил ученый.

Также украинские кибернетики проводят исследования, с помощью которых нейросеть может показать, как человеческая клетка будет реагировать на некоторые ферменты при лечении рака. С этой технологией можно получать самый лучший сценарий, который приведет к тому, что опухолевая клетка погибнет. В Институте также есть разработка, которая анализирует рентгеновские снимки и определяет, есть ли у пациента болезнь.