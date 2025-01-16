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Какие знаки Зодиака могут разбить вам сердце? Они часто выбирают себя

Какие знаки зодиака имеют сложные отношения (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Любовь Блажко

Есть определенные астрологические символы, характер которых не самый простой, и это часто отражается на их личных отношениях.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые могут разбить сердце другим, и РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Times of India пишет об этом детальнее.

Скорпион

Он может иметь длительное эмоциональное воздействие благодаря своей сильной страсти и непредсказуемому характеру. Представитель этого знака часто в отношениях устраивает "американские горки", а потому его партнеру приходится несладко.

Близнецы

Двойная личность этого знака может приводить к запутанным ситуациям. И такой сценарий заставляет другого человека в этих отношениях сомневаться в преданности Близнецов и их намерениях.

Лев

Он может разбивать сердца своей потребностью в восхищении и внимании. И поэтому другие могут чувствовать себя неоцененными и даже презираемыми.

Стрелец

Представители этого знака имеют свободный характер, и это делает их несколько неуловимыми и отдаленными. Часто они становятся теми, кто не хочет задерживаться в одних отношениях надолго.

Козерог

Часто он сосредоточен на собственных амбициях, и на фоне этого пренебрегает эмоциональными связями с другими. Представитель этого знака заставляет своих партнеров в определенные моменты чувствовать себя брошенными.

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