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Какие женские недостатки мужчины не замечают: вы будете удивлены!

Какие женские недостатки мужчины не замечют во состоянии влюбленности (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В самом начале отношений партнеры хотят показать себя друг другу с самой лучшей стороны. И это касается не только личных качеств и характера, а и внешности. Однако есть множество мелочей, которые влюбленные мужчины просто не замечают.

Какие именно женские недостатки для мужчины незаметны - читайте в материале ниже.

Влюбленность ослепляет

В начале отношений, если мужчина уже заинтересован женщиной и ее фигурой, то беспокоиться о различных мелочах не нужно. Конечно, не стоит идти на свидание в грязном платье, с немытыми волосами или в порванных колготках. Но вот переживать о форме бровей или своих ресницах точно не стоит.

Дело в том, что влюбленный или увлеченный мужчина воспринимает женщину в целом - ему нравится то, как она ходит, как есть, как смотрит. В этом состоянии у человека происходит выброс гормона адреналина - может краснеть лицо, дрожать руки, расширяются зрачки.

В ход идет также поджелудочная железа, которая усиленно вырабатывает ферменты, поэтому влюбленные часто забывают поесть и совершенно не чувствуют голода.

Именно поэтому многие мужчины готовы в состоянии влюбленности на героические поступки, порой нелепые и безумные. Выброс адреналина провоцирует состояние, схожее на наркотическое опьянение. И при этом ему хочется объятий, прикосновений к объекту чувств, а не рассматривать не выщипанные брови.

На что мужчины не обращают внимания

  • Не выщипанные брови
  • Прыщики
  • Небольшой животик
  • Отсутствие педикюра
  • Кончики волос посеклись
  • Сочетание обуви и сумочки, а также другие несоответствия в одежде, о которых знают только стилисты
  • Не накрашенные ресницы или губы

В целом, мужчины не обращают внимания на многие недостатки во внешности женщины, так как они сосредоточены на полном образе, улыбке, огоньках в глазах и словах.

Однако психологи отмечают, что не стоит себя забрасывать в надежде, что "и так сойдет". Дело в том, что такие нюансы мужчины могут не замечать довольно долго, но рано или поздно они начинают обращать внимание на одежду, внешний вид, состояние кожи и фигуры.

Поэтому стоит на свидания надевать удобную и красивую одежду, использовать макияж, укладывать волоса. А вот использовать много ароматов не стоит - часто мужчин сводит с ума именно естественный запах женщины.

Используйте при общении улыбки, легкий юмор, ведите непринужденную беседу, без грубых и уничижающих выражений.

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