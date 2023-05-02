Какие женские недостатки мужчины не замечают: вы будете удивлены!

Влюбленность ослепляет

В начале отношений, если мужчина уже заинтересован женщиной и ее фигурой, то беспокоиться о различных мелочах не нужно. Конечно, не стоит идти на свидание в грязном платье, с немытыми волосами или в порванных колготках. Но вот переживать о форме бровей или своих ресницах точно не стоит.

Дело в том, что влюбленный или увлеченный мужчина воспринимает женщину в целом - ему нравится то, как она ходит, как есть, как смотрит. В этом состоянии у человека происходит выброс гормона адреналина - может краснеть лицо, дрожать руки, расширяются зрачки.

В ход идет также поджелудочная железа, которая усиленно вырабатывает ферменты, поэтому влюбленные часто забывают поесть и совершенно не чувствуют голода.

Именно поэтому многие мужчины готовы в состоянии влюбленности на героические поступки, порой нелепые и безумные. Выброс адреналина провоцирует состояние, схожее на наркотическое опьянение. И при этом ему хочется объятий, прикосновений к объекту чувств, а не рассматривать не выщипанные брови.

На что мужчины не обращают внимания

Не выщипанные брови

Прыщики

Небольшой животик

Отсутствие педикюра

Кончики волос посеклись

Сочетание обуви и сумочки, а также другие несоответствия в одежде, о которых знают только стилисты

Не накрашенные ресницы или губы

В целом, мужчины не обращают внимания на многие недостатки во внешности женщины, так как они сосредоточены на полном образе, улыбке, огоньках в глазах и словах.

Однако психологи отмечают, что не стоит себя забрасывать в надежде, что "и так сойдет". Дело в том, что такие нюансы мужчины могут не замечать довольно долго, но рано или поздно они начинают обращать внимание на одежду, внешний вид, состояние кожи и фигуры.

Поэтому стоит на свидания надевать удобную и красивую одежду, использовать макияж, укладывать волоса. А вот использовать много ароматов не стоит - часто мужчин сводит с ума именно естественный запах женщины.

Используйте при общении улыбки, легкий юмор, ведите непринужденную беседу, без грубых и уничижающих выражений.