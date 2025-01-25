Какие женские кроссовки будут самыми модными весной и летом 2025 года: топ-5 стильных цветов

Серебро

В тренде кроссовки с футуристичными элементами, выполненные из современных материалов, таких как неопрены и мембраны. Эти модели часто имеют необычные формы, декоративные элементы и яркие акценты. Серебряные кроссовки отлично сочетаются с черным, белым, пастельными оттенками и даже с яркими цветами, создавая интересные контрасты.

Серебро в тренде (фото: instagram.com/misodam)

Темно-зеленый

Зеленые кроссовки были в тренде в прошлом году, яркие травянисто-зеленые тона появились у Puma, Adidas и New Balance. В 2025 году зеленый цвет по-прежнему будет преобладать, но в более темных вариациях. Такая обувь прекрасно вписывается в casual-образы. Можно носить их с классическими синими джинсами или даже с черными, а также с парками, ветровками, тренчами или удлиненными пальто.

Изумрудный оттенок на пике популярности (фото: instagram.com/lenafarl, instagram.com/_santinaharrison)

Ярко-синий

Ярко-синие кроссовки - это смелый и стильный выбор, который может добавить яркий акцент в любой образ. С такой обувью идеально сочетаются вещи в нейтральных оттенках: белый, черный, серый, бежевый. Это позволяет обуви стать ярким акцентом, не перегружая весь образ.

Вариант с яркими кроссовками на весну (фото: instagram.com/threadsstyling)

Желтый

В 2024 году модниц подкорили кроссовки Mexico 66 от Onitsuka Tiger в фирменном ярко-желтом цвете бренда. И этот тренд сохраняется и в нынешнем году. Если хотите создать более смелый и запоминающийся образ, можете добавить к желтым кроссовкам другие яркие элементы, например, аксессуары или одежду в красном, зеленом или оранжевом цветах. Главное - соблюдать баланс и не перегружать образ.

Желтые кроссовки (фото: instagram.com/rebeccaferrazwyatt)

Красный и розовый

Ярко-алые, бордовые и розовые кроссовки также будут на пике популярности весной 2025 года. Розовый цвет ассоциируется с мягкостью и женственностью, а красный всегда был символом силы и решительности. В 2025 году он будет часто встречаться в более спокойных, но насыщенных оттенках, таких как бордовый, карминовый и алый. Эти оттенки идеально подходят для создания контраста с нейтральными и даже более строгими стилями.

Розовые и красный кроссовки также в тренде (фото: instagram.com/aude_julie)