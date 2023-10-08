Как выгоднее всего класть деньги на депозит: советы финансиста

Как выгоднее всего класть деньги на депозит

"Больше можно заработать на депозите с капитализацией процентов. Это когда проценты не выплачиваются ежемесячно, а реинвестируются. То есть добавляются к депозиту и последующее начисление будет производиться уже на большее количество суммы. Так вы подключаете действие сложного процента", - объясняет эксперт.

Финансист добавила, что существует понятие "системно важный банк", деятельность которого влияет на стабильность всей банковской системы. НБУ ежегодно составляет перечень таких банков.

"За ними осуществляется усиленный надзор и применяются усиленные требования, чтобы снизить вероятность их банкротства. Они более надежны для хранения денег", - добавляет Рудевич.

Список системно важных банков (скриншот с видео)

Она отмечает, что есть сервис, мониторящий все ставки по кредитам в банках Украины. Просмотреть эту информацию можно по ссылке.

"Там можно выставить фильтры и сравнить депозиты в гривнах, долларах и евро. В гривне сейчас 13-19%. Валютные менее привлекательны и не превышают 1-4% годовых. При этом инфляция в долларе сейчас 3,7%, поэтому может не перекрывать", - объясняет эксперт.

В то же время она отметила, что вкладчикам стоит еще и не забывать об оплате налога за депозит.