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Какие витамины помогут защититься от герпеса

Фото: некоторые витамины обладают сильным профилактическим эффектом против вируса герпеса (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Герпесвирус способен при заражении поражать как области губ и другие части тела, и в некоторых случаях может спровоцировать развитие серьезных болезней. Снизить риск образования сыпи поможет забота о своем иммунитете, а профилактикой возникновения "простуды" могут стать некоторые витамины.

Об этом передает "Країна здоров'я".

Какие витамины помогают справиться с герпесвирусом

Витамин D обладает сильным противовирусным эффектом, и при применении для профилактики заражения вирусом герпеса очень важно подобрать правильную дозировку. Так, ее не стоит определять "на глаз" - но именно по результатам анализов.

Желательный показатель составляет 100 нг/мл.

Усилить эффект витамина D можно, если принимать его вместе с магнием. Суточная доза - 400 мг.

Такой нутриент как цинк является еще одним помощником в борьбе с герпесвирусом. Минимальная суточная норма этого элемента составляет 25 мг.

Витамин С при герпесе тоже является хорошим помощником. В активной стадии болезни дозировку можно увеличивать до 2000-3000 мг в сутки, предварительно посоветовавшись со специалистом.

Аминокислота L-лизин тоже поможет существенно снизить частоту появления "простуды". Рекомендуемая доза для приема в этом случае составляет 1000 мг.

Обратим внимание, что заниматься самолечением чревато возникновением различных осложнений, поэтому предварительно следует проконсультироваться с семейным врачом, который может при необходимости назначить терапию, прописать препараты системного действия.

Так, напомним, перед этим в Минздраве рассказали о причинах возникновения герпеса и его лечении.

Добавим также, ранее мы рассказывали, какие домашние средства помогут избавиться от "простуды" на губах.

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