Какие витамины помогут защититься от герпеса

Герпесвирус способен при заражении поражать как области губ и другие части тела, и в некоторых случаях может спровоцировать развитие серьезных болезней. Снизить риск образования сыпи поможет забота о своем иммунитете, а профилактикой возникновения "простуды" могут стать некоторые витамины.
Об этом передает "Країна здоров'я".
Витамин D обладает сильным противовирусным эффектом, и при применении для профилактики заражения вирусом герпеса очень важно подобрать правильную дозировку. Так, ее не стоит определять "на глаз" - но именно по результатам анализов.
Желательный показатель составляет 100 нг/мл.
Усилить эффект витамина D можно, если принимать его вместе с магнием. Суточная доза - 400 мг.
Такой нутриент как цинк является еще одним помощником в борьбе с герпесвирусом. Минимальная суточная норма этого элемента составляет 25 мг.
Витамин С при герпесе тоже является хорошим помощником. В активной стадии болезни дозировку можно увеличивать до 2000-3000 мг в сутки, предварительно посоветовавшись со специалистом.
Аминокислота L-лизин тоже поможет существенно снизить частоту появления "простуды". Рекомендуемая доза для приема в этом случае составляет 1000 мг.
Обратим внимание, что заниматься самолечением чревато возникновением различных осложнений, поэтому предварительно следует проконсультироваться с семейным врачом, который может при необходимости назначить терапию, прописать препараты системного действия.
Так, напомним, перед этим в Минздраве рассказали о причинах возникновения герпеса и его лечении.
Добавим также, ранее мы рассказывали, какие домашние средства помогут избавиться от "простуды" на губах.