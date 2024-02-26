Какие выплаты получат украинские пенсионеры без стажа: о какой сумме идет речь

Что нужно знать пенсионерам

Гражданам, которые имеют возраст пенсионного выхода, но не набрали достаточного трудового стажа, предусмотрено получение социальной помощи согласно законодательству.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, эта помощь предоставляется лицам, имеющим менее 15 лет трудового стажа. Максимальный размер пособия составляет 3028 гривен.

Сумма пособия определяется как разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев.

Лица, имеющие право на получение этой помощи, должны обратиться в органы социальной защиты по месту жительства или регистрации.

При этом необходимо иметь при себе паспорт, идентификационный номер, справку о страховом стаже (предоставляемую Пенсионным фондом по запросу), информацию о доходах и имущественном состоянии каждого члена семьи за последние полгода, а также заполненное заявление.

Важно отметить, что социальную помощь перечисляют каждые шесть месяцев.