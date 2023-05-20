Какие выплаты могут получить военные после завершения войны: точный ответ

Кто из военных получит выплаты после войны

В соответствии с разделом XXXI Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам денежное довольствие в случае увольнения с военной службы выплачивается всем военнослужащим, кроме "срочников".

Сколько планируют выплатить после войны

Выплата будет равна размеру денежного довольствия, предусмотренного для должности, которую занимает военный.

Кроме того, в год увольнения военнослужащим, не использовавшим ежегодный основной отпуск или использовавшим частично, по их желанию предоставляется отпуск с исключением из списков личного состава воинской части и выплачивается денежное довольствие соответствующее количеству дней отпуска или выплачивается компенсация за неиспользованные дни ежегодного основного отпуска.

Кроме того, прилагаются выплаты за дни дополнительного отпуска, в том числе за прошлые годы.

Выплата по завершению войны равна сумме зарплаты военного (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Сколько можно получить за досрочное увольнение

Военнослужащим, которые увольняются со службы по состоянию здоровья, выплачивается единовременная денежная помощь в размере 50% месячного денежного довольствия.

Такая же выплата предоставляется в случаях:

Увольнение с военной службы по возрасту

Сокращение штата или проведением организационных мероприятий

Истечение срока контракта

Непосредственное подчинение близкому лицу

Систематическое невыполнение условий контракта командованием

Наступление особого периода и нежеланием продолжать военную службу военнослужащим-женщиной, имеющей ребенка (детей) младше 18 лет

Лица офицерского состава, которые проходят кадровую военную службу и увольняются со службы по собственному желанию, другим военнослужащим, увольняющимся со службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, и имеющим выслугу десять календарных лет и более, выплачивается единовременная денежная помощь в размере 25% месячной зарплаты

Лицам офицерского состава, лицам рядового, сержантского и старшинского состава, призванным на военную службу по призыву в связи с мобилизацией, при увольнении со службы выплачивается денежная помощь в порядке и размерах, определенных постановлением Кабинета Министров Украины.