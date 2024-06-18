Какие три вопроса помогут вам понять, что вы все еще любите своего партнера

По словам эксперта, задумываться о том, любите ли вы своего мужа или жену - совсем не странно. Вы прожили много лет, ваши чувства друг к другу видоизменялись, вы прошли много разных ситуаций.

Но не торопитесь делать выводы, что чувства давно погасли. Они часто живы внутри вас, просто не проявляются так явно.

"Определить, любите ли вы своего партнера по-прежнему, может быть иногда очень непросто. То, что когда-то казалось очевидным, может стать сложным по мере взросления отношений. Но есть три важных и ключевых вопроса, которые помогут понять истинный уровень ваших чувств", - говорит Бернштейн.

Вы скучаете?

Спросите себя, скучаете ли вы, когда партнера нет рядом, когда он долго на работе, в командировке, занят делами? Если ответ точно "да", есть желание быть рядом с ним, то это указывает на то, что ваши чувства все еще сильны. Значит, вам не хватает общения с ним, его голоса, смеха и комфорта, который он обеспечивает.

Если вы часто думаете о своем партнере, когда его нет рядом, значит, он очень важен для вас, вы глубоко эмоционально связаны. Это естественная человеческая реакция - жаждать присутствия тех, кого мы любим.

Психолог предупреждает, что важно разделять здоровое стремление быть рядом с человеком и зависимость от него. Если без близкого вы ощущаете неполноценность, это тревожный признак.

Вам нравится быть рядом?

Отношения процветают благодаря взаимному общению и обмену опытом. Если вам нравится вместе смотреть кино, завтракать рядом, делиться тем, что с вами происходит, вам комфортно с партнером, это - про любовь. Именно такие совместные рутинные моменты наслаждения и удовольствия и составляют счастье в жизни.

Если же вы чувствуете безразличие к партнеру или предпочитаете проводить время отдельно, это может быть признаком того, что вам пора переоценить свои чувства. Любовь часто отражается в радости и удовлетворении, которые возникают от простого присутствия друг друга.

Видите ли вы совместное будущее?

Вы вместе обсуждаете планы? Думаете ли вы о том, как будет выглядеть ваша жизнь рядом с партнером годы спустя? Вдохновляющие мысли об общем будущем - глубокий показатель настоящей любви.

Это значит, что вы готовы инвестировать в отношения и справляться с трудностями. Это отражает стремление расти вместе и преодолевать жизненные взлеты и падения совместно как команда.

"Обсуждение совместных планов укрепляет связь. Это значит, что оба партнера на одной волне. Если вы не можете представить свое будущее без партнера, это жизненно важный признак того, что ваша любовь к нему долговечна", - считает психолог.