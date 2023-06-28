Какие ежедневные привычки разрушают суставы и кому нужен дополнительный кальций: "консультация" ортопеда

– Имеет ли питание значение для здоровья суставов? От каких продуктов лучше вообще отказаться?

– Вряд ли специально подобранный рацион с определенными пищевыми продуктами, в какой-то степени влияет на состояние суставов. Для того чтобы суставы были здоровыми, достаточно есть здоровую и полезную пищу, в составе которой есть кальций и витамины.

А вот от чего лучше отказаться, так это от алкоголя, поскольку его употребление уменьшает уровень кальция в организме. Да и вообще, алкоголь и табак усугубляют общее состояние здоровья.

– Что нужно знать в юности, чтобы в пожилом возрасте не было проблем с суставами?

– Нужно раз и навсегда запомнить, что суставы не любят травмы. К примеру, тяжелые травмы, которые вы получили во время занятий экстремальными видами спорта, обязательно напомнят о себе в старости. В преклонном возрасте они могут вызывать различные заболевания суставов. В том числе и артроз. Избыточный вес также способствует развитию артроза.

Поэтому основных советов, которые пригодятся вам в молодости, два: следите за здоровьем и избегайте серьезных травм.

– Назовите три проблемы, с которыми к вам чаще всего обращаются украинцы? Какие из них вы решаете, а относительно каких медицина бессильна?

– Поскольку я специалист по эндопротезированию (хирургическая операция, при которой поврежденный сустав заменяется искусственным. - Ред.), чаще всего ко мне обращаются с такими проблемами, как артроз коленного и тазобедренного суставов. Пока что полностью побороть эти болезни медицина не в состоянии. Единственное что нам по силам - замедлить течение заболевания. Когда же артроз достигает третьей-четвертой стадий, нужно делать эндопротезирование.

Вторая проблема - перелом шейки бедра. Если молодым людям можно сохранить отломанную головку бедра и сделать металлоостеосинтез (современный метод лечения поврежденных костей и суставов с помощью специальных имплантов, которые закрепляются на костных обломках и восстанавливают их единство. - Ред.), пожилым людям нужно делать эндопротезирование.

И третий недуг - асептический некроз головки бедренной кости. Кстати, эта проблема довольно часто возникает у молодых людей, переболевших COVID-19. Впрочем, если пациент своевременно обратится к врачу, на ранних стадиях за сустав можно побороться и обойтись без эндопротезирования.

– Участились ли случаи онкозаболеваний суставов и костей?

– Да, за последние 20 лет количество онкозаболеваний суставов и костей несколько увеличилось. Связано ли это с состоянием современной экологии или это следствие Чернобыльской катастрофы, мы точно не знаем. Но факт остается фактом: количество таких случаев выросло.

Относительно особенностей лечения… Все зависит от того: доброкачественная опухоль или злокачественная. В лучшем случае мы просто убираем опухоль и человек снова здоров. Иногда приходится удалять достаточно большой объем костной ткани или сустава и ставить индивидуальный онкологический эндопротез. В ряде случаев назначаются лучевая терапия и химиотерапия.

Фото: ортопед-травматолог Александр Галузинский

– Что будет с костями, если есть мало кальция? В каком возрасте он особенно нужен?

Повторюсь, здоровый человек, нормально питающийся, получает из продуктов сколько кальция, сколько ему нужно. Препараты кальция целесообразно использовать в том случае, если у человека есть остеопороз (системное заболевание скелета, характеризующееся снижением костной массы. - Ред.) или у него проблемы с заживлением переломов. То есть принимать их просто так, для поддержки формы, никакого смысла нет. Дефицит кальция наблюдается в старшем возрасте. Особенно у худых женщин в возрасте от 50 и выше. Как раз в этом возрасте следует подумать о дополнительном источнике кальция.

– На что обращать внимание при выборе обуви, чтобы иметь здоровые суставы?

– Оптимальный вариант для женщин - обувь с небольшим подбором размером 3-4 сантиметра. Вообще же, по мнению ортопедов, идеальный выбор - спортивная и полуспортивная обувь с супинатором, которая пружинит во время ходьбы. Благодаря этому снимается нагрузка с коленных, тазобедренных суставов и поясницы.

– Плоскостопие - диагноз или советский миф? Какими современными методами лечится это заболевание?

– До трех лет практически все дети имеют плоскостопие. Но позже - это уже диагноз. Лечить этот недуг нужно обязательно. И чем раньше вы начнете лечение, тем лучше. Помогут массажи и гимнастика. Кроме того, следует приобрести специальные анатомические стельки для обуви. Как правило, этого достаточно. В сложных случаях, когда разрушаются суставы стоп, следует задавать вопрос о целесообразности оперативного вмешательства.

– Участились ли в Украине случаи эндопротезирования?

– Безусловно, количество таких операций в Украине увеличивается. С одной стороны растет количество врачей, умеющих профессионально делать эту операцию. Кроме того, пациенты начали доверять врачам, поскольку видят, что этот метод лечения дает желаемый эффект.

– В чем особенности подготовки к операции, ее проведению и реабилитации?

– Перед операцией пациент проходит полное медицинское обследование. Если в организме есть воспалительные процессы, их нужно убрать. Например, при воспалении зубов, десен или носогорла, проводится санация полости рта (комплекс оздоровительных процедур. - Ред.). При необходимости нормализуется уровень сахара в крови. Также пациенту назначается фиброгастроскопия (процедура осмотра внутренней поверхности пищевода, желудка или двенадцатиперстной кишки - Ред.). Основная цель подготовки: пациент должен быть максимально здоров, прежде чем окажется в операционной.

Эндопротезирование проводится под общим наркозом или с применением эпидуральной анестезии (человек находится в сознании, но не испытывает боли в нижней части тела). Реабилитация длится около месяца. Первые дни пациент работает с реабилитологом в больнице. А когда его выписывают, делает несложные упражнения для возобновления движения сустава на дому.