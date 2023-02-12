Какие продукты приводят к целлюлиту, а какие - наоборот избавляют: список от фитнес-эксперта

Что такое целлюлит с медицинской точки зрения?

Эксперт говорит, что на самом деле целлюлит – это нормальное состояние подкожно-жировой клетчатки женщины. Но следует понимать, что у целлюлита есть 4 стадии. На первой стадии еще нет "апельсиновой корки", наблюдаются лишь незначительные изменения эластичности кожи.

На второй стадии характерно формирование уплотнений на коже, которые уже можно прощупать и увидеть невооруженным глазом. Именно эти стадии медицинской нормы и наблюдаются у 80-90% женщин.

В подкожном слое у нас расположены жировые клетки – адипоциты, окруженные соединительной тканью. Это волокна, связывающие кожу с более глубокими тканями и формирующие своего рода отсеки со скоплением жиров. Так вот, когда жировые клетки увеличиваются в размерах, то эти отсеки создают выпуклости на поверхности кожи, которые мы и называем целлюлитом. У женщин адипоциты больше, чем у мужчин, и обладают свойством накапливать больше жиров.

Откуда берется целлюлит, и кто ему подвержен

Эстроген, инсулин, норадреналин, гормоны щитовидной железы и пролактин – это важнейшие гормоны для женской эндокринной системы, но они влияют на тонус и эластичность кожи.

Даже нормальный уровень эстрогена может способствовать появлению целлюлита – все это потому, что он способен превращать растворимый коллаген в нерастворимую форму. Это приводит к фиброзной форме целлюлита. В целом этот важный женский гормон также влияет на задержку воды в нашем организме.

Интересно, что эстроген обладает также эндорфинными свойствами. К примеру, когда женщина находится в первой фазе менструального цикла, она чувствует себя привлекательной и счастливой. По мере того как уровень эстрогена у женщин снижается с приближением к менопаузе, они замещают этот эндорфинный эффект пищей. Это становится причиной появления целлюлита.

А еще склонность к целлюлиту имеют люди, которые потребляют чрезмерное количество жиров, углеводов, соли и едят мало клетчатки.

При этом целлюлит бывает не только у людей с лишним весом. Часто встречаются стройные и подтянутые девушки с целлюлитом.

Какие продукты провоцируют целлюлит

Трансжиры – это химически измененные масла/жиры, которые при частом потреблении вызывают слабое воспаление и повреждение клеток. А это один из основных аспектов целлюлита. Они в больших количествах содержатся в маргарине, полуфабрикатах и кондитерских изделиях.

В борьбе с целлюлитом также рекомендуется уменьшить потребление сахара. Интересный процесс происходит в связке сахара и коллагена. Недавние исследования показали, что глюкоза и фруктоза связывают аминокислоты, присутствующие в коллагене и эластине. Это самые важные для нашего организма белки, поддерживающие нашу кожу в тонусе.

Алкоголь оказывает двойное отрицательное действие. Это и большая порция сахара (особенно в пиве, коктейлях и игристых винах) и сильная отечность из-за задержки воды в организме.

Вместе с тем люди часто "заедают" бокал вина или любимый коктейль сладкой или калорийной пищей, что также влияет на появление целлюлита.

Следующий важный пункт – это соль. Еще одна причина задержки воды в организме, что в долгосрочной перспективе приводит к появлению целлюлита. На самом деле мы потребляем большое количество соли, даже не подозревая этого: мясные продукты, соусы, полуфабрикаты и т. д.

Но только уменьшение количества соли в рационе не решает вопрос. Важно не забывать о водном балансе в целом – потреблять не менее 30 мл жидкости на 1 кг вашего веса.

При этом эксперт отмечает, что в умеренных количествах можно позволить себе любую пищу. Главное – это баланс.

Какая пища способствует уменьшению целлюлита

Обратите внимание на продукты с низким гликемическим индексом:

кунжут и семена льна;

соевые бобы и тофу;

авокадо, болгарский перец, брокколи, грибы, кабачки, огурцы, помидоры, редис, шпинат, спаржа и цветная капуста;

креветки, лосось, треска и тунец;

телятина, индейка и курица;

различные травы и специи: базилик, имбирь, куркума, петрушка и розмарин.

Ульяна Вернер отмечает, что в борьбе с целлюлитом одного питания будет недостаточно. Требуется комплексный подход: тренировка, двигательная активность и соблюдение водного баланса.