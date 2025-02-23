Эти фамилии чаще всего носили мэры украинских городов: есть ли ваша в списке?

В древности можно было получить фамилию благодаря своей должности - глава города или села. Такие фамилии могут многое рассказать о тенденциях в политике, социальных изменениях и даже региональных особенностях.

Какие фамилии давали в древности тем, кто был городским или сельским руководителем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на книгу "Современные украинские фамилии" языковеда Юрия Редько.

Какие фамилии носили главы украинских городов и сел

Фамилии, связанные с древними руководителями украинских городов и сел, являются важным историческим свидетельством развития общества. Они возникли на основе должностей и званий, которые играли ключевую роль в управлении общинами.

Исследуя их происхождение, ученые получают ценные сведения о социальной организации, традициях и даже языковых особенностях разных регионов.

Редько отмечает, что многие современные фамилии происходят от древних должностных титулов, в частности "війта".

Войт (укр. війт) (староста) - руководитель здешнего (городского или сельского) управления или самоуправления в средневековой Германии, Литовском княжестве, Польше и Украине. Сначала эта должность была наследственной, а затем стала выборной.

Именно от этого слова образовались такие родовые имена:

Війтів

Вітів

Войтів

Війтович

Войтович

Вуйтович

Войтенко

Войтюк

Витюк

Войтина

Войтунь

Войтишин

Вітишин

Вітовський

Вуйцик

Эти фамилии сохранились и по сей день, отражая традиции общественного управления и национальное наследие Украины. Они являются своеобразным мостиком между прошлым и современностью, напоминая о самобытности украинской системы местного управления.