Эти фамилии чаще всего носили мэры украинских городов: есть ли ваша в списке?
В древности можно было получить фамилию благодаря своей должности - глава города или села. Такие фамилии могут многое рассказать о тенденциях в политике, социальных изменениях и даже региональных особенностях.
Какие фамилии давали в древности тем, кто был городским или сельским руководителем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на книгу "Современные украинские фамилии" языковеда Юрия Редько.
Какие фамилии носили главы украинских городов и сел
Фамилии, связанные с древними руководителями украинских городов и сел, являются важным историческим свидетельством развития общества. Они возникли на основе должностей и званий, которые играли ключевую роль в управлении общинами.
Исследуя их происхождение, ученые получают ценные сведения о социальной организации, традициях и даже языковых особенностях разных регионов.
Редько отмечает, что многие современные фамилии происходят от древних должностных титулов, в частности "війта".
Войт (укр. війт) (староста) - руководитель здешнего (городского или сельского) управления или самоуправления в средневековой Германии, Литовском княжестве, Польше и Украине. Сначала эта должность была наследственной, а затем стала выборной.
Именно от этого слова образовались такие родовые имена:
- Війтів
- Вітів
- Войтів
- Війтович
- Войтович
- Вуйтович
- Войтенко
- Войтюк
- Витюк
- Войтина
- Войтунь
- Войтишин
- Вітишин
- Вітовський
- Вуйцик
Эти фамилии сохранились и по сей день, отражая традиции общественного управления и национальное наследие Украины. Они являются своеобразным мостиком между прошлым и современностью, напоминая о самобытности украинской системы местного управления.
Ранее мы рассказывали, какие украинские фамилии имеют гуцульские корни.
А также вспоминали, какие фамилии имеют старинное происхождение.