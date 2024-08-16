Какие украшения не следует надевать, чтобы не навлечь беду и горе

Некоторые украшения и драгоценности могут нести несчастье и горе своим владельцам. Важно понимать, какие именно украшения могут отрицательную энергию во избежание неприятностей.

Найденные украшения

Найденные украшения могут иметь разную энергетику, в зависимости от того, кто их носил раньше. Если украшение было у человека с положительной энергией, оно может приносить удачу. Но если предыдущий владелец испытывал проблемы или негативные переживания, это может передаться и вам.

Следует быть особенно осторожным с нательными крестиками. Эзотерики считают, что найденные крестики могут нести отрицательную энергию и доставлять неприятности. Чтобы избежать возможных проблем, лучше избавиться от таких находок и не приносить их домой.

Украденные вещи

Украденные вещи, включая украшения и драгоценности, по поверьям, никогда не приносят счастья своему новому владельцу.

Наши предки верили, что когда у вас что-то украли, вор уносит с собой весь ваш негатив и даже ваши болезни. Это означало, что исчезновение украшений или других ценностей могло иметь не только материальные, но и энергетические последствия, очищая предыдущего собственника от негатива.

Искусственные камни

В современном мире искусственные камни стали популярным материалом для создания ювелирных изделий. Многие торговые дома специализируются на изготовлении изысканных украшений с использованием искусственных камней, что позволяет создавать доступные альтернативы ценным минералам. Такие изделия могут выглядеть довольно эффектно и стильно, но у них есть свои особенности.

Эзотерики считают, что искусственные камни не несут в себе положительной энергетики. По их мнению, настоящие камни, много лет находившиеся в недрах земли, заряжаются природной силой и положительной энергией. Эта энергетическая основа передается владельцу украшения, придавая ему силы и защиты.

Искусственные камни, наоборот, не имеют такой энергетики, поскольку ему негде было набраться положительной силы. К тому же существует убеждение, что искусственные минералы могут даже забирать силы своего владельца, поскольку они лишены той природной силы, которая присуща натуральным камням.

Вещи из ломбарда

Логично предположить, что вещи, попадающие в ломбард, часто оказываются там не по счастливым обстоятельствам. Иногда они являются результатом финансовых затруднений или даже криминальных событий. Поэтому украшения из ломбарда могут нести на себе энергетику бедности и отчаяния.

Перед тем как приобрести драгоценную вещь в ломбарде, следует помнить, что это, на первый взгляд, привлекательное украшение может стать источником будущих проблем или даже привести к финансовым потерям.

Неискренние намерения

Чтобы украшения доставляли радость и наполняли жизнь позитивом, важно, чтобы они были подарены с чистыми намерениями и искренним сердцем.

Когда человек дарит что-то с добрыми пожеланиями, украшение становится своеобразным талисманом, притягивающим к жизни счастье и удачу. Однако, если подарок поступает от недоброжелателя, завидующего или не желающего вам счастья, такая вещь может нести негативную энергетику.

Зависть и злость, вложенные в подарок, могут отрицательно повлиять на вашу жизнь, привлекая трудности, неприятности и неудачи. Такое украшение, вместо того, чтобы радовать, может стать источником беспокойства, вызвать ощущение неудобства или постоянные мелкие проблемы.

Чтобы избежать негативного влияния, советуют избавляться от таких вещей - передарить их или просто выбросить.