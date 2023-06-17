За какие нарушения пешеходам могут "впаять" штраф. Вот что нужно знать каждому украинцу

Какой штраф грозит пешеходам за нарушение

Если перейти проезжую часть в неположенном месте или в упор к приближающемуся авто, предусмотрен штраф в размере 255 грн (ранее сумма составляла 55 грн).

При создании аварийной ситуации на дороге пешеходу светит 850 грн штрафа. К слову, в Украине в 2022 году произошло 5284 аварий с пострадавшими пешеходами, в которых было 4799 человек травмировано, 874 человека - погибли.

Как фиксируют правонарушение

Полицейский выявляет правонарушения, проводит рассмотрение дела на месте и выносит постановление.

Потом правонарушитель может оплатить штраф любым удобным способом в электронном виде - через приложение банка, на сайте "ШтрафыUA" или в "Дии".

Отметим, что в прошлом году нацполиция оштрафовала 90 тыс. пешеходов.

Какие обязанности пешеходов

Пересекать проезжую часть можно только на пешеходных переходах. Вечером и в условиях недостаточной видимости нужно иметь на одежде светоотражающие элементы.

Перед выходом на проезжую часть следует убедиться в безопасности такого маневра. Кроме того, нельзя резко выходить либо выбегать на дорогу или разрешать делать это детям.

Какие могут быть нововведения

В начале мая 2023 года в Верховной раде предложили установить новый штраф для пешеходов с детьми до 16 лет за нарушение ПДД. Однако ответственность понесут только в том случае, если их действия создали аварийную ситуацию.

Если вина будет доказана, пешеходы-нарушители должны будут заплатить штраф 850 грн или приобщиться к общественным работам сроком от 20 до 40 часов. Правда, эта инициатива еще рассматривается.

Отметим, что в Польше пешеходы-нарушители платят штрафы от 50 до 300 злотых (400 - 2500 грн). При этом их назначают даже за пересечение велодорожек в неположенном месте.