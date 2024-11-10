RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Какие пальто считают самыми модными в этом году: тренды на зиму 2024-2025

Пальто на зиму 2024-2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Для многих из нас традиционная верхняя одежда на зимний сезон - это удобные стеганые куртки, короткие пуховики, длинные пальто, а также шубы из искусственного меха и дубленки.

РБК-Украина (проект Styler) решило подробнее рассказать, какие пальто в трендах зимой 2024-2025.

Пальто в длине макси

Длинные пальто идеально сочетаются как с платьями до щиколотки и сапогами до колена, так и с джинсами и грубыми ботинками. Кроме того, оно согреет даже в самые холодные дни, если подобрать к нему правильные аксессуары.

Выбирайте традиционные оттенки - черный, серый, бежевый или белый.

Вариант на осень и зиму (фото: instagram.com/iliridakrasniqi, instagram.com/modedamour)

Шоколадно-коричневое пальто

Коричневый цвет - бесспорно, тренд 2024 года. Такой оттенок верхней одежды всегда будет выглядеть дорого. Носить коричневое пальто можно как с одеждой в этой же цветовой гамме, так и с контрастными цветами.

Пальто шоколадного оттенка в тренде (фото: instagram.com/modedamour)

Удлиненный пуховик

Длинный пуховик или, как его еще называют, пуховик-одеяло - идеальный вариант на холодную зиму, который не только согреет, но и защитит от холодного ветра, дождя или снега. Для повседневных луков подберите модель в черном или светло-зеленом оттенке. Еще один вариант - трендовое стеганое пальто-пуховик с накладными карманами.

Длинное пальто (фото: instagram.com/smythsisters)

Дубленка

Это базовая вещь, которая сможет дополнить большинство ваших образов в осенне-зимний период. Самыми желанными остаются дубленки коричневых, черных и молочных оттенков. Однако если вы не боитесь выделяться из серой массы, присмотрите несколько ярких вариантов.

Длинная дубленка на зиму (фото: instagram.com/coco_floflo)

Ранее мы рассказали, с чем носить осенью и зимой 2024 черные сапоги.

Также жена Решетника показала, как носить кожаные штаны - горячий тренд сезона.

Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Anouk Yve, Lida, Annemiek Kessels, Marianne Smyth, FLORA - Style Blogger.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТрендыМодные трендыСтиль жизни