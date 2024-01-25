Какие признаки могут указывать на скрытые болезни сердца: будьте внимательны

Апноэ во сне

Когда ваш храп прерывается паузами в дыхании, возможно, ваш мозг не получает достаточного количества кислорода. Он будет посылать сигналы вашим кровеносным сосудам и сердцу, чтобы они работали усерднее, чтобы поддерживать кровоток. Это повышает риск высокого кровяного давления, нарушения сердечного ритма, инсультов и сердечной недостаточности. К счастью, апноэ во сне поддается лечению.

Бугристая сыпь

Чрезвычайно высокий уровень триглицеридов может привести к появлению трещин или желто-оранжевой сыпи на коже вокруг костяшек пальцев рук и ног, а также на ягодицах. Многие из этих жиров в вашей крови могут играть роль в укреплении артерий, а большое их количество часто связано с другими состояниями, которые также подвергают вас риску сердечных заболеваний и инсультов.

Плохая сила захвата

Сила вашей руки может рассказать вам кое-что о силе вашего сердца. Исследования показывают, что способность хорошо сжимать что-либо может быть связана с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Если вам трудно схватить предмет, вероятность того, что у вас возникнут или могут возникнуть проблемы, выше. (Но само по себе улучшение силы хвата необязательно сделает ваше сердце здоровее.)

Темные пятна под ногтями

Если вы в последнее время не ударяли и не поранили палец руки или ноги, маленькие точки крови, попавшие под ноготь, могут указывать на инфекцию слизистой оболочки сердца или клапанов, называемую эндокардитом. Вы также можете получить эти пятна крови, когда у вас диабет, и люди с этим заболеванием в два-четыре раза чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и инсультами.

Головокружение

Головокружение часто является прямым результатом проблем с сердцем, поскольку оно не перекачивает достаточно крови в мозг. Головокружение может быть симптомом нарушения ритма, называемого аритмией. Сердечная недостаточность, то есть ослабление мышц, также может сделать вас неустойчивым. Ощущение головокружения также является одним из многих менее известных симптомов сердечного приступа.

Сексуальные проблемы

Некоторые проблемы в спальне могут означать, что у вас болезнь сердца и повышен риск сердечного приступа или инсульта. Мужчины с эректильной дисфункцией могут иметь проблемы с кровообращением, связанные с высоким кровяным давлением или сужением артерий из-за накопления холестерина. Эти проблемы с кровотоком также могут снизить либидо женщины и ее способность получать удовольствие от секса.

Изменение цвета кожи

Синие или серые пальцы рук и ног могут быть следствием плохой циркуляции богатой кислородом крови, часто из-за порока сердца, с которым вы родились, или из-за сужения, или закупорки кровеносных сосудов. Кружевной, пестрый, фиолетовый узор появляется, когда кусочки холестериновых бляшек отрываются, а затем застревают в мелких кровеносных сосудах. При эндокардите у вас могут появиться кровавые пятна прямо под кожей на внутренней стороне рук и подошвах ног.

Кровоточащие десны

Эксперты не до конца понимают связь между заболеваниями десен и болезнями сердца. Но исследования показывают, что кровоточивость, опухание или болезненность десен могут привести к проблемам с тикером. Одна из теорий заключается в том, что бактерии из десен попадают в кровоток и вызывают воспаление в сердце. Заболевание десен, которое может привести к потере зубов, также может повысить вероятность инсульта.

Темные и бархатистые пятна на коже

Вы можете обнаружить эти утолщенные пятна, называемые черным акантозом, в складках и складках кожи, таких как шея, подмышки и пах, когда у вашего организма возникают проблемы с использованием гормона инсулина. Патчи также могут иметь теги кожи. Если вы не лечитесь от инсулинорезистентности, метаболического синдрома или диабета 2 типа, обратитесь к врачу за помощью в контроле уровня сахара в крови и защите сердца.

Затрудненное дыхание

Одышка может быть симптомом сердечной недостаточности, нарушения сердечного ритма или сердечного приступа. Сообщите своему врачу, если вам трудно отдышаться после выполнения действий, которые раньше вам давались легко, или если вам трудно дышать в положении лежа.

Отек голеней

Это происходит, когда вы долго стоите или сидите, а также часто встречается во время беременности. Накопление жидкости также может быть вызвано сердечной недостаточностью и плохим кровообращением в ногах. Опухшие ноги могут быть вызваны тромбом, который блокирует возврат крови от нижних конечностей к сердцу. Немедленно позвоните своему врачу, если отек возник внезапно.

Усталость

Не всегда списывайте это на плохой сон. Сердечная недостаточность может привести к усталости и истощению мышц, поскольку мышцы перестают работать достаточно хорошо, чтобы удовлетворить потребности вашего организма. Также следите за другими симптомами, такими как кашель и отек, поскольку чувство опустошенности и слабости может быть предупредительным признаком многих различных состояний, включая анемию, рак или даже депрессию.