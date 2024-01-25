Які ознаки можуть вказувати на приховані хвороби серця: будьте уважні

Апное уві сні

Коли ваше хропіння переривається паузами в диханні, можливо, ваш мозок не отримує достатньої кількості кисню. Він посилатиме сигнали вашим кровоносним судинам і серцю, щоб вони працювали старанніше, щоб підтримувати кровотік. Це підвищує ризик високого кров'яного тиску, порушення серцевого ритму, інсультів та серцевої недостатності. На щастя, апное уві сні піддається лікуванню.

Бугристий висип

Надзвичайно високий рівень тригліцеридів може призвести до появи тріщин або жовто-жовтогарячого висипу на шкірі навколо кісточок пальців рук і ніг, а також на сідницях. Багато з цих жирів у вашій крові можуть відігравати роль у зміцненні артерій, а велика їх кількість часто пов'язана з іншими станами, які також наражають вас на ризик серцевих захворювань та інсультів.

Погана сила захоплення

Сила вашої руки може розповісти вам дещо про силу вашого серця. Дослідження показують, що здатність добре стискати будь-що може бути пов'язана з нижчим ризиком серцево-судинних захворювань. Якщо вам важко схопити предмет, ймовірність того, що у вас виникнуть або можуть виникнути проблеми, вища. (Але саме собою поліпшення сили хвата необов'язково зробить ваше серце здоровішим.)

Темні плями під нігтями

Якщо ви останнім часом не вдаряли та не поранили палець руки чи ноги, маленькі точки крові, що потрапили під ніготь, можуть вказувати на інфекцію слизової оболонки серця чи клапанів, яку називають ендокардитом. Ви також можете отримати ці плями крові, коли у вас діабет, і люди з цим захворюванням у два-чотири рази частіше страждають на серцево-судинні захворювання та інсульти.

Запаморочення

Запаморочення часто є прямим результатом проблем із серцем, оскільки воно не перекачує достатньо крові в мозок. Запаморочення може бути симптомом порушення ритму, званого аритмією. Серцева недостатність, тобто ослаблення м'язів, може зробити вас нестійким. Відчуття запаморочення також є одним із багатьох менш відомих симптомів серцевого нападу.

Сексуальні проблеми

Деякі проблеми в спальні можуть означати, що у вас хвороба серця та підвищений ризик серцевого нападу чи інсульту. Чоловіки з еректильною дисфункцією можуть мати проблеми з кровообігом, пов'язані з високим кров'яним тиском або звуженням артерій через накопичення холестерину. Ці проблеми з кровотоком також можуть знизити лібідо жінки та її здатність отримувати задоволення від сексу.

Зміна кольору шкіри

Сині або сірі пальці рук і ніг можуть бути наслідком поганої циркуляції багатої киснем крові, часто через ваду серця, з яким ви народилися, або звуження, або закупорки кровоносних судин. Мереживний, строкатий, фіолетовий візерунок з'являється, коли шматочки бляшок холестерину відриваються, а потім застряють у дрібних кровоносних судинах. При ендокардиті у вас можуть з'явитися криваві плями прямо під шкірою на внутрішній стороні рук та підошвах ніг.

Кровоточиві ясна

Експерти не до кінця розуміють зв'язок між захворюваннями ясен та хворобами серця. Але дослідження показують, що кровоточивість, набрякання чи болючість ясен можуть призвести до проблем з тикером. Одна з теорій полягає в тому, що бактерії з ясен потрапляють у кровотік та викликають запалення у серці. Захворювання ясен, що може призвести до втрати зубів, також може підвищити ймовірність інсульту.

Темні та бархатисті плями на шкірі

Ви можете виявити ці потовщені плями, звані чорним акантозом, у складках та складках шкіри, таких як шия, пахви та пах, коли у вашого організму виникають проблеми з використанням гормону інсуліну. Патчі можуть мати теги шкіри. Якщо ви не лікуєтеся від інсулінорезистентності, метаболічного синдрому або діабету 2 типу, зверніться до лікаря за допомогою контролю рівня цукру в крові та захисту серця.

Утруднене дихання

Задишка може бути симптомом серцевої недостатності, порушення серцевого ритму чи серцевого нападу. Повідомте свого лікаря, якщо вам важко віддихатися після виконання дій, які раніше вам давалися легко, або якщо вам важко дихати в положенні лежачи.

Набряк гомілок

Це відбувається коли ви довго стоїте або сидите, а також часто зустрічається під час вагітності. Накопичення рідини також може бути спричинене серцевою недостатністю та поганим кровообігом у ногах. Набряклі ноги можуть бути викликані тромбом, який блокує повернення крові від нижніх кінцівок до серця. Негайно зателефонуйте своєму лікареві, якщо набряк виник раптово.

Втома

Не завжди списуйте це на поганий сон. Серцева недостатність може призвести до втоми та виснаження м'язів, оскільки м'язи перестають працювати досить добре, щоб задовольнити потреби вашого організму. Також слідкуйте за іншими симптомами, такими як кашель і набряк, оскільки почуття спустошеності та слабкості може бути запобіжною ознакою багатьох станів, включаючи анемію, рак або навіть депресію.