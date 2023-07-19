За какие обследования беременные в Украине не должны платить: основной перечень

Какие анализы бесплатны

Анализы на такие инфекции и вирусы как - гепатит, ВИЧ, сифилис, цитомегаловирус, хламидиоз, гонорея, трихомониаз, стрептококк группы В - бесплатны и предусмотрены пакетом "Ведение беременности в амбулаторных условиях".

В частности, по направлению гинеколога пациентка может пройти эти и другие обследования бесплатно. Однако это можно сделать только в том медицинском учреждении, где женщина собственно и наблюдает беременность.

Специалисты говорят, что проведение необходимых лабораторных исследований в том же медицинском учреждении, где пациентка наблюдает за беременностью, покрывается Программой медицинских гарантий.

Важно, если в женской консультации или другом медицинском учреждении, имеющем договор с НСЗУ, отказывают в бесплатных обследованиях или направляют в частную лабораторию за средства пациентки - необходимо оставить жалобу НСЗУ.

Должна ли беременная платить за УЗИ

Беременная не должна платить за назначенное врачом ультразвуковое исследование.

В рамках пакета предусмотрено ультразвуковое исследование, а именно: УЗИ маточно-плодово-плацентарного комплекса с использованием доплерографии, ультразвуковая трансвагинальная цервикометрия, УЗИ внутренних органов.

Поэтому предназначенные гинекологом УЗИ для беременной являются бесплатными.

Если пациентка нуждается в госпитализации, гинеколог направляет ее в стационар. Там пациентка получит всю необходимую медицинскую помощь, в том числе УЗИ по назначению, также бесплатно в рамках стационарного пакета.

Вакцинация во время беременности

Во время беременности женщина должна заботиться не только о собственном здоровье, но и здоровье будущего ребенка. От некоторых болезней можно защититься благодаря вакцинации: