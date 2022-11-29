Какие напитки нельзя пить при простуде: так вы навредите организму

Во время простуды организм испытывает сильный стресс и от того, что мы не даем ему справиться с болезнью - делаем еще хуже. Помешать могут некоторые напитки, которые только усиливают воспаление и снижают иммунитет.

Алкогольные напитки

Наверняка, вы неоднократно слышали, что в начале простуды кто-то выпил горячее вино или водку с перцем и выздоровел. Но на самом деле алкоголь не способен излечить от вирусных простудных заболеваний или гриппа.

В спиртном содержится рафинированный сахар и этанол - в большом количестве. Пользы от этих ингредиентов организму точно не будет, а вот спровоцировать ухудшение состояния и осложнение симптомов алкоголь может очень быстро.

Чай с сахаром

Вы удивитесь, но очень сладкий чай пить при простуде тоже не стоит. Он не только усилит воспаление, но и добавит лишних калорий.

Врачи обычно при ОРВИ и гриппе дают рекомендацию побольше пить жидкости, желательно теплой. И чаще всего люди выбирают именно горячий сладкий чай.

Сам по себе чай (черный, зеленый, красный или белый) - не несет вреда для организма. Имеют значения добавки. Если вы совсем не можете пить чай без сладости, то стоит выбрать мед, а не сахар. Именно сахар усиливает воспаление.

Овсяное, миндальное и коксовое молоко

Растительное молоко обычно содержит большое количество сахара, поэтому смысла в его употреблении во время простуды нет. Производители добавляют в эти напитки не только натуральные подсластители, а и обычный рафинированный сахар. И в очень больших количествах.

А сахар - усиливает воспаление и ухудшает симптомы заболевания. Поэтому стоит либо отказаться на время простуды от любимых напитков, либо очень тщательно читать состав на упаковке.

Латте и капучино

Так хочется поднять себе настроение во время простуды и побаловать себя любимым напитком - капучино или латте. Кофе - полезный напиток, так как в нем содержатся полифенолы, и они даже помогают поправиться.

Однако все остальное в таких напитках, а это сахар, сладкое теплое молоко, сиропы - будет тормозить ваше выздоровление и усиливать воспаление.

Газированная вода

Исключите из своего рациона во время болезни газированную воду, сладости, чипсы и все остальное, чем вы так хотите поднять себе настроение. Увы, даже в тех бутылках газированных напитках, где указано отсутствие сахара - он есть.

Если вам хочется чего-то такого, то сделайте собственный напиток, который точно вам поможет. Возьмите обычную минеральную воду и добавьте туда сок лимона.