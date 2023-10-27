Какие мучения ждут Путина в аду после смерти согласно системе загробного мира Данте Алигьери

Нарушитель брачной верности

Согласно информации, распространяемой российскими СМИ, у Путина был тайный роман с гимнасткой Алиной Кабаевой. В то время он состоял в браке с тогда еще женой Людмилой.

По "Божественной комедии" президент России попадает за этот грех во второй круг ада, где будет "рыдать, выть, исполняясь похотью". В этом компанию для него составят Семирамида, Дидона, Клеопатра, Елена Прекрасная и другие.

Чревоугодник

Это третий круг ада, и поначалу может показаться, что президенту РФ это не свойственно. Однако стоит упомянуть один эпизод из его политической карьеры.

В 90-х он посещал Финляндию непублично. В те годы он был "простым" человеком из Советского Союза. Сначала с гостями из Москвы поиграли в теннис, ловили рыбу, а затем пригласили на стол.

После всех развлечений гостей, конечно, ждал шикарный стол с алкоголем и едой. Обратите внимание, что у тарелки Путина стоит и вино, и пиво, в то время как все остальные пьют только вино.

За этот грех ему придется "гнить под дождем и градом".

В 90-е годы в Петербурге был большой дефицит продуктов, когда его руководители не пренебрегали лучшими яствами (скриншот: yle.fi)

Скупость и расточительность

Четвертый круг лучше всего описывает характер диктатора. Ведь ему не жалко денег на вооружение и боевые действия на территории других стран. Зато о собственной он почти не думает.

Из развитых в России городов можно отметить Москву, Санкт-Петербург, Сочи и еще несколько, а остальная огромная территория живет порой хуже людей средневековья, не отставая от СССР.

Как для такого греха, Алигьери придумал довольно мягкое наказание: "толкать грудью и всем телом проклятую преграду".

Гнев

Какая эмоция возникнет, когда планируешь "скорую спецоперацию", а все идет не так? Однозначно гнев. То же Путин мог чувствовать, когда узнавал о побеге оккупантов от воинов ВСУ из Харьковской и Киевской областей.

Человек, не чувствующий гнева, вряд ли будет нападать на несколько стран и создавать искусственный геноцид нации. За это Путину придется плыть по мертвой реке.

В сети распространились сообщения о смерти Путина на Валдае (фото: Getty Images)

Насилие

В этом круге Данте предусмотрел три пояса. Путина следует приставить к первому - тиранию и разбойничеству, насилию над имуществом.

От его приказов пострадало большое количество украинцев. Они потеряли дома, родных и даже жизнь. Россия всегда пыталась уничтожить украинскую интеллигенцию и сейчас продолжает это делать.

Так же происходило с культурой. Властям РФ было проще присвоить чужое, чем развивать собственное. В качестве примера можно привести многих украинских культурных деятелей, чьи биографии русифицировали. Данте хочет, чтобы такие люди "кипели на муки преданные судами, рыдали в бурлящей мгле".

Взяточничество и фальсификации

Вспомним Оранжевую революцию в Украине в 2004 году. Тогда Россия сфальсифицировала результаты выборов, чтобы пост президента занимал прислужник Виктор Янукович. Украинцы выступили против.

В 2014 году Россия массово сфальсифицировала результаты так называемых "референдумов" в Крыму и на востоке Украины, чтобы провести аннексию и образовать псевдогосударства ДНР/ЛНР.

Таких Данте Алигьери не любил больше всего, поэтому в девятом кругу ада присудил им "кипеть в смоле, в тех, кто выдвинется, черти вонзают багры" - инструменты с острыми наконечниками.

Может ли Путин избежать ада

В Библии говорится о существовании рая и ада. Известно, что если человек покается перед смертью в содеянном, то может обойти наказание за свои грехи.

Однако ректор Открытого православного университета Святой Софии Премудрости протоиерей ПЦУ Георгий Коваленко высказывает другое мнение.

"Никто не может избежать суда Божьего. Поэтому Господь будет решать судьбу каждого человека", - сказал он в комментарии РБК-Украина.