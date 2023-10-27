Які муки чекають Путіна в пеклі після смерті згідно системи загробного світу Данте Аліг'єрі

Порушник шлюбної вірності

Згідно з інформацією, яку розповсюджували російські ЗМІ, у Путіна був таємний роман з гімнасткою Аліною Кабаєвою. У той час він перебував у шлюбі з тоді ще дружиною Людмилою.

За "Божественною комедією" президент Росії потрапляє за цей гріх у друге коло пекла, де буде "ридати, вити, сповнюючись хіттю". У цьому компанію для нього складуть Семіраміда, Дідона, Клеопатра, Єлена Прекрасна та інші.

Черевоугодник

Це третє коло пекла, і спочатку може здатися, що президентові РФ це не властиво. Однак варто згадати один епізод з його політичної кар'єри.

У 90-х він відвідував Фінляндію непублічно. У ті роки він був "простою" людиною з Радянського Союзу. Спочатку з гостями з Москви пограли в теніс, ловили рибу, а потім запросили до столу.

Після всіх розваг на гостей, звісно, чекав шикарний стіл з алкоголем та наїдками. Зверніть увагу, що біля тарілки Путіна стоїть і вино, і пиво, в той час, як усі інші п'ють лише вино.

За цей гріх йому доведеться "гнити під дощем і градом".

У 90-і роки в Петербурзі був великий дефіцит продуктів, коли його очільники не нехтували найкращими наїдками (скриншот: yle.fi)

Скупість і марнотратство

Четверте коло якнайкраще описує характер диктатора. Адже йому не шкода грошей на озброєння та бойові дії на території інших країн. Натомість про власну він майже не думає.

З розвинених у Росії міст можна відзначити Москву, Санкт-Петербург, Сочі та ще кілька, а решта величезної території живе часом гірше ніж люди Середньовіччя, не відстаючи від СРСР.

Як для такого гріха, Аліг'єрі вигадав досить м'яке покарання: "штовхати грудьми й всім тілом кляту перепону". Крім того, обличчя його буде "спотворене до невпізнаваності" гидким життям.

Гнів

Яка емоція виникне, коли плануєш "швидку спецоперацію", а все йде не так? Однозначно гнів. Те саме Путін міг відчувати, коли дізнавався про втечі окупантів від воїнів ЗСУ з Харківщини та Київщини.

Людина, яка не відчуває гніву, навряд чи нападатиме на кілька країн і створюватиме штучний геноцид нації. За це Путіну доведеться пливти мертвою річкою.

У мережі поширилися повідомлення про смерть Путіна на Валдаї (фото: Getty Images)

Насильство

У цьому колі Данте передбачив три пояси. Путіна варто приставити до першого - тиранія та розбійництво, насилля над майном.

Від його наказів постраждала велика кількість українців. Вони втратили домівки, рідних і навіть життя. Росія завжди намагалася знищити українську інтелігенцію й зараз продовжує це робити.

Так само відбувалося з культурою. Владі РФ було простіше присвоїти чуже, ніж розвивати власне. Як приклад можна навести багатьох українських культурних діячів, чиї біографії зросійщили. Данте хоче, щоб такі люди "кипіли на муки віддані судами, ридали у вируючій імлі".

Хабарництво та фальсифікації

Пригадаймо Помаранчеву революцію в Україні у 2004 році. Тоді Росія сфальсифікувала результати виборів, щоб пост президента обіймав прислужник Віктор Янукович. Українці виступили проти.

У 2014 Росія масово сфальсифікувала результати так званих "референдумів" у Криму та на сході України, щоб провести анексію та утворити псевдодержави ДНР/ЛНР.

Таких Данте Аліг'єрі не любив найбільше, тому в дев'ятому колі пекла присудив їм "кипіти в смолі, у тих, хто висунеться, чорти встромлюють багри" - інструменти з гострими наконечниками.

Чи може Путін уникнути пекла?

У Біблії говориться про існування раю та пекла. Відомо, що якщо людина покається перед смертю в скоєному, то може оминути покарання за свої гріхи.

Проте ректор Відкритого православного університету Святої Софії Премудрості, протоієрей ПЦУ Георгій Коваленко висловлює іншу думку.

"Ніхто не може уникнути суду Божого. Тому Господь буде вирішувати долю кожної людини", - сказав він в коментарі РБК-Україна.