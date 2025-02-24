Какие молочные продукты являются самыми полезными для детей, взрослых и пожилых людей?

Молочные продукты считаются незаменимым источником витаминов и микроэлементов для организма с первых часов существования. Молоко помогает организму расти, развиваться и набираться сил.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие молочные продукты лучше всего употреблять детям, взрослым и пожилым людям.

Молоко в рационе ребенка

Молоко и молочные продукты являются важной частью рациона маленького ребенка.

Они являются хорошим источником белка и содержат широкий спектр витаминов и минералов, включая кальций. Это поможет детям "строить" кости и поддерживать зубы здоровыми.

Коровье молоко

Коровье молоко нельзя давать в качестве напитка, пока ребенку не исполнится 1 год. Это объясняется тем, что оно не содержит баланса питательных веществ, необходимых младенцам.

Детям до 1 года нельзя давать сгущенное или сухое молоко.

Пастеризованное цельное коровье молоко можно вводить как основной напиток с 1 года.

Детям до 5 лет не стоит давать пить обезжиренное молоко или молоко 1% жирности. Оно не содержит достаточно калорий и других важных питательных веществ для маленьких детей.

Детям от 1 до 3 лет необходимо получать около 350 мг кальция в день. Примерно 300 мл молока (чуть больше пол-литра) обеспечит это.

Козье молоко

Как и коровье, козье молоко нельзя использовать в качестве основного напитка для детей до 1 года, поскольку они не содержат нужного баланса питательных веществ.

Когда ребенку исполняется 1 год, ему можно пить козье молоко, если оно пастеризованное.

Сыр

Творог может стать частью здоровой сбалансированной диеты для младенцев и маленьких детей и обеспечивает кальций, белок и витамины, такие как витамин А.

Младенцы могут есть пастеризованный обезжиренный творог с 6 месяцев.

Младенцы и маленькие дети не должны есть:

мягкие сыры с плесенью, такие как бри или камамбер

сыр из козьего молока

мягкий сыр с голубыми прожилками, как рокфор

Эти сыры могут содержать бактерии под названием листерия.

Какие молочные продукты лучшие для взрослых

Для взрослых употребление чрезмерного количества жирного молока может способствовать чрезмерному потреблению энергии, что приводит к избыточному весу.

Взрослым лучше употреблять молоко с меньшим содержанием жира, поскольку избыток насыщенных жиров в рационе может привести к высокому уровню холестерина.

Сыр может быть частью здоровой сбалансированной диеты, но хорошо следить за тем, сколько вы едите и как часто, поскольку в нем может быть много насыщенных жиров и соли.

Попробуйте выбирать твердые сыры с пониженным содержанием жира, которые обычно содержат от 16 до 22 г жира на 100 г.

Если вы используете сыр для ароматизации блюда или соуса, вы можете попробовать использовать сыр с более сильным вкусом, например чеддер или голубой сыр.

Молочные продукты для пожилых людей

Выбирая лучшие типы молока для пожилых людей, важно рассмотреть различные варианты молока, включая молочные и растительные альтернативы.

Обезжиренное молоко

Обеспечивает все питательные преимущества коровьего молока, такие как высокое содержание кальция, витамина D и белка, без добавления жира.

Это делает его лучшим молоком для пожилых людей для поддержания здоровья костей и поддержания функции мышц без увеличения риска сердечных заболеваний.

Молоко без лактозы

Для пожилых людей с непереносимостью лактозы отличным выбором является безлактозное молоко.

Оно имеет такой же питательный профиль, как и обычное коровье молоко, включая кальций, витамины D и B12, а также белок, но без лактозы, которая вызывает дискомфорт в пищеварении.

Миндальное молоко

Миндальное молоко является лучшим молоком для детей в возрасте от 40 лет, поскольку содержит меньше калорий и жира, чем коровье молоко, и естественно не содержит лактозы.

Оно часто обогащает кальцием и витамином D, что делает его хорошим вариантом для здоровья костей.

Однако в нем меньше белка, поэтому его, возможно, нужно сочетать с другими источниками белка.

Соевое молоко

Соевое молоко - отличная растительная альтернатива, которая по содержанию белка почти соответствует коровьему молоку, что делает его лучшим молоком для 60-летнего возраста.