Какие миски не стоит покупать животным: вы этого точно не знали

Миска для кота

Мисочки для котов предлагаются из пластика, металлические или керамические. Лучшими считаются керамические, так как абсолютно безопасны, легко моются и долго служат.

Металлическая тоже служит долго, но ее нельзя подогреть, и она шумная, что пугает животных. Миску из пластика придется менять часто, даже если она из качественного материала. Такие миски быстро приходят в негодность и считаются не самыми безопасными.

Оптимальная глубина миски для взрослого кота - 3-4 см. Ширина должна быть такой, чтобы щечки не задевали края бортиков. Для котят выбирают с низкими бортиками. Лучше выбирать круглую или овальную.

Миски для собак

И тут есть огромное разнообразие, хотя материалы те же самые. Для собак многие выбирают металлические, так как эти животные более активные и керамические они быстро разбивают.

Для мелких собак выбирают миски объемом от 200 до 450 мл, для средних - от 750 мл до 1,8 л, для крупных - от 2,6 л. Объем нужно учитывать и выбирать, исходя из суточной нормы пищи. И кстати, щенку можно сразу брать миску побольше, чтобы дважды не тратить деньги.

Для средних и крупных пород миски можно расположить на подставке - считается, что это важно для здоровья хребта. А еще такая миска более устойчивая и пол вокруг нее не загрязняется.

Но если ваша собака вытаскивает пищу на пол, то миску нужно опустить или поставить ниже. Основание миски должно быть не выше уровня груди питомца, и точно не под нос. Размеры нужно высчитать индивидуально.

Кроме того, нужно учитывать нюансы породы - плоские морды, длинные носы или уши, строение тела.

Какой нюанс вы точно не знали

У животных на морде есть очень чувствительные усы - вибриссы. Если питомец постоянно касается этими усами миски с едой, то это приводит к раздражению рецепторов и может развиться "синдром усталости усов".

Вибриссы - важный орган на теле животного. Они есть не только у котов и собак, а у многих млекопитающих. Это жесткие, упругие, длинные усы, которые расположены у носа, пасти и над глазами. У животных вибриссы - дополнительные органы чувства и они нужны для прикосновения.

Именно поэтому дергать животное за усы категорически нельзя - это доставляет не только дискомфорт, но и может вызвать боль.

Поэтому стоит выбирать миски, которые не будут бортиками задевать вибриссы. Котам, правда, это не мешает пить из чашек хозяев и стаканов.

Но стоит обратить внимание, если питомец вытаскивает из миски пищу на пол и только после этого начинает есть - это четкий признак, что вибриссы устали и ему некомфортно ими касаться о бортики.

При выборе миски важны не только объем, подставка и материал, а и высота, и ширина - она должна быть комфортной для вашего животного.