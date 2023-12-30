На какие лекарства можно будет получить Е-рецепт в 2024 году: список

Какое лекарство добавило в перечень

В течение 2023 года расширили использование Е-рецептов для:

всех рецептурных лекарств, которые пациент покупает за свой счет

льготных наркотических лекарственных средств, стоимость которых возмещается за счет местных бюджетов

иммуносупрессивных лекарств для пациентов в посттрансплантационном периоде по программе реимбурсации

опиоидных обезболивающих для паллиативных больных по программе реимбурсации

тест-полосок для индивидуальных глюкометров для пациентов с сахарным диабетом I типа по программе реимбурсации

Получить первый электронный рецепт можно дистанционно без посещения врача.

Если вам нужно погасить электронный рецепт, сделать это можно в аптеке, работающей с электронной системой здравоохранения. Просмотрите расположение этих аптек по ссылке.

В этом году изменили срок действия электронных рецептов. Теперь он составляет до 90 календарных дней на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет.

Наркотические лекарства отпускают только по электронному рецепту. Исключения могут быть при отсутствии технической возможности выписать е-рецепт на территориях, где ведут активные боевые действия.

Что такое электронный рецепт

Электронный рецепт - электронный медицинский документ, который формируют в электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ) на основании внесенных медицинских записей о состоянии здоровья пациента. Он содержит назначение врача пациенту на определенное лекарственное средство.

Преимущество Е-рецепта в том, что с его введением усиливается ответственное употребление рецептурных лекарственных средств. Таким образом, можно снизить уровень самолечения.

Кроме того, электронный рецепт упрощает коммуникацию между пациентом и лечащим врачом. Пациенту не нужно вчитываться в почерк врача, чтобы найти нужное лекарство.

Функционал электронного рецепта упростит процесс выписки рецептов для медицинских работников и минимизирует ошибки в бланках. Это сохранит время для эффективного взаимодействия врача и пациента.