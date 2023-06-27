Какие крышки лучше всего подходят для консервации и как их правильно стерилизовать

Для того чтобы приготовить вкусную консервацию, нужно выбрать не только удачный рецепт и подобрать продукты. Обратить внимание необходимо и на крышки, от свойства которых зависит срок хранения.
Какие крышки бывают и как правильно их выбрать - читайте на Styler ниже.
Они - универсальные, ими можно закрывать что угодно: и сладкую, и соленую консервацию.
Это классический и проверенный годами вариант. Однако следует помнить, что такие крышки не все одинаковые, поэтому при их приобретении учитывайте вид заготовок, которые вы собираетесь закрывать.
Металлические крышки бывают лакированные (желтые) и нелакированные (белые).
Их преимущества - отсутствие срока хранения, не нужен ключ для консервации, подходят они для любых продуктов. В идеале такие крышки одноразовые, но их можно использовать и повторно, если состояние резьбы и покрытия в удовлетворительном состоянии.
Проверить пригодность крышки для повторного использования можно следующим образом: налить воду в банку, плотно закрыть крышку и перевернуть вверх дном. После этого поставить на бумагу, чтобы увидеть протекающий или нет.
Недостатком таких крышек является необходимость использования определенных банок, в которых резьба будет совпадать с крышкой.
Это не простая капроновая крышка, а специальная для консервации. Не понадобится ни одно приспособление для консервирования или лишний манипуляции. Просто нужно погрузить крышку на 15 секунд в горячую воду, а затем быстро натянуть на банку. Использовать термокрышку можно только один раз.
Однако, такая крышка подходит преимущественно для консервации варенья, компота.
После полного остывания в центре крышки должно образоваться небольшое углубление - это значит, что крышка надета правильно и создает вакуум в банке.
С помощью таких крышек создается вакуум в банке, а значит микробы не будут размножаться на продуктах. Стоят они немного дороже, но их можно многократно использовать.
Такие крышки с клапаном и прокладкой стерилизуют обычным способом в кипящей воде в течение 1-2 минут.
В духовке
Перед стерилизацией необходимо промыть крышки с помощью мочалки в содовом или мыльном растворе. Затем их выложить на решетку духовки, закрыть и установить температуру 100-110°C.
В кастрюле
Сначала необходимо промыть крышки в мыльном или содовом растворе.
В небольшой кастрюльке довести до кипения воду, опустить крышки и кипятить минимум 15 минут.
На водяной бане
Кастрюлю необходимо на 2/3 объема заполнить водой. Затем установить сверху металлическое сито или дуршлаг, на который сверху выложить предварительно промытые крышки.
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