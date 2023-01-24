Какие уловки в вакансиях используют работодатели: будьте осторожны

Отклонили более 1300 вакансий

Как сообщили специалисты, за последнее время более 1300 вакансий отклонили, так как работодатели указывали неправдивую информацию о заработной плате.

"В соревновании за внимание соискателей некоторые работодатели применяют ухищрения. В частности, указывают в вакансиях диапазон зарплат, например, от 10 000 до 200 000. Объясняют это тем, что у сотрудника будет гарантированная ставка и переменная часть, которая зависит от работника и прибыли, который он принесет бизнесу", - объясняют эксперты.

Чаще всего зарплаты в пятью нулями указываются в вакансиях на менеджеров по продажам, менеджеров по работе с клиентами, риелторов, медиабайеров.

"Но в большинстве случаев для рядового сотрудника такой доход недостижим. То есть, этот прием формирует завышенные ожидания, и, как результат, разочарование соискателя и работодателя, от которого уходит неудовлетворенный работник. Единственная цель таких маневров - охват большего количество соискателей: чем выше зарплата, тем выше вакансия поднимается в результатах поиска, и тем больше людей попадает в воронку найма", - отмечают эксперты.

При этом такие уловки в объявлениях используют не мошенники, а реальные работодатели. Они указывают рекордную зарплату самого лучшего сотрудника и таким образом пытаются привлечь больше к себе внимания.

Как быстро вычислить такие уловки

Эксперты отследили вопрос и вычислили, что диапазон зарплаты в рамках одной вакансии может составлять х3 - то есть, в вакансии, где минимальная ставка составляет 15000 гривен, максимальная зарплата может быть 45000 гривен.

Вакансии, где диапазон шире, чем х3, стоит рассматривать критически. Однако могут быть и исключения. Например, в вакансиях преподавателей английского, где зарплата зависит от отработанных часов, диапазон может быть 2500 до 15000 гривен.

Работодателей призвали указывать реальные зарплаты и придерживаться правил честного найма. А соискателей просят внимательнее рассматривать вакансии и не стыдиться спрашивать у работодателя:

Из чего состоит зарплата

По каким условиям она насчитывается

Что нужно сделать, чтобы ее получить

Какие реальные зарплаты сейчас в Украине

Средняя заработная плата сейчас в Украине - 15 000 гривен. Кроме этого среднего показателя стоит учитывать и другие факторы: специальность, область. Большую роль играет спрос в каждом из сегментов. Например, средняя заработная плата у продавца-консультанта - 12 000 гривен, но в 20% предложений - более 16 000 гривен.

В десятку самых популярных профессий сейчас входят: