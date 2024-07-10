В какие дни следует менять постельное белье, чтобы привлечь удачу и счастье

Когда нужно менять постельное белье

Согласно народным поверьям, наиболее благоприятный день для смены постельного белья - суббота, в идеале в сочетании со стиркой. Считается, что соблюдение этого ритуала привлечет счастье для всей семьи и будет способствовать хорошему здоровью. Суеверия говорят, что это также помогает избавиться от бессонницы и предотвратить ночные кошмары.

Еще один благоприятный день для смены постельного белья - четверг. Считается, что таким образом можно пригласить удачу в свою жизнь. Кроме того, если сменить постельное белье в Большой четверг перед Пасхой, считается, что эта практика привлечет счастливые события на весь год. Суеверия идут еще дальше, предполагая, что это должна быть не просто чистая постель, а новый комплект белья.

В какие дни нельзя менять постельное белье

Также есть дни, когда смена постельного белья не рекомендуется. Считается, что такое дело в воскресенье может повлечь за собой бессонницу и кошмары. Аналогично, пятница неудачна для этой процедуры, поскольку считается, что она привлекает мелкие трудности.

Кроме того, рекомендуется избегать смены постельного белья во время великих церковных праздников, чтобы не привлечь серьезные неприятности.

Когда нужно стирать постельное белье

Суеверия рекомендуют стирать постельное белье в понедельник или вторник, предварительно вывернув наизнанку. Считается, что подобная практика защищает семью от болезней и несчастий.

Интересно, что стирка белья понедельниками была не только суевериями, но и имела практическую основу. В прошлом, до появления систем отопления и сушилок, стирка постельного белья в понедельник давала достаточно времени для того, чтобы она высохла до субботы.

Также существует суеверие, говорящее, что никогда нельзя отдавать использованное постельное белье, поскольку считается, что вместе с ним отдается и здоровье.