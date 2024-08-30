Какие числа приносят удачу, а какие - горе? Предрассудки, связанные с цифрами

Суеверия часто наделяют числа особым значением, определяя, какие из них могут привлекать счастье, а какие - горе. Эти представления могут влиять на решения и действия суеверных людей.

Возраст удачи

Некоторые числа приобретают особое значение, когда их связывают с возрастом. Например, число 21 считается магическим, поскольку является произведением счастливых чисел три и семь. Это также символизирует начало нового этапа жизни, когда молодым людям нужна вся удача, которую они могут получить.

Не считая того, некие нумерологи считают возраст 63 года несчастливым. Если удастся преодолеть эту опасную точку и дожить до 64 лет, это может предвещать долгую и счастливую жизнь.

В японской культуре существует понятие "якудоши" - несчастливый возраст. Для женщин это 19, 33 и 37 лет, а для мужчин - 25, 42 и 60 лет.

Остерегайтесь 17

В Италии число 17 имеет такую же плохую репутацию, как и число 13 в североамериканских культурах. Причина этого связана со способом написания числа 17 римскими цифрами - XVII. Если их переставить, образуется слово VIXI, которое можно перевести как "я теперь мертв" или "моя жизнь окончена". Это внушает довольно тревожные ассоциации.

Из-за этой негативной связи итальянцы избегают числа 17, равно как американцы избегают 13. Например, его не используют для нумерации мест в самолетах, рейсов или этажей в домах.

Интересно, что в Италии число 13, во многих странах воспринимаемое как несчастливое, наоборот, имеет хорошую репутацию.

Счастливая четверка

Число четыре имеет интересные ассоциации в разных культурах. В западных странах оно часто считается счастливым, поскольку многие вещи в природе встречаются в группах по четыре - стороны света, времена года, составляющие Землю элементы. Четырехлистный клевер также символизирует удачу.

Однако в Азии число четвёрка воспринимается иначе. В таких странах, как Китай, Япония, Корея и Вьетнам, это число считается несчастливым, поскольку звучит похоже на слово "смерть". Поэтому люди избегают его использования в номерах домов, телефонных номерах и даже в обозначениях этажей в зданиях. В некоторых местах четвертый этаж может быть обозначен буквой F во избежание негативных ассоциаций.

В западной культуре число четыре не имеет столь выраженного суеверного значения. Хотя есть некоторые исключения, например Четыре Всадника Апокалипсиса, которые символизируют гибель в христианской Библии, эти случаи не являются распространенными верованиями.

Счастливые 777

Число семерки является символом удачи и успеха, особенно в азартных играх и лотереях. Но откуда возникла эта репутация?

Семерка имеет особое место в истории и культуре. У нас есть семь чудес света, семь морей и семь дней недели. Бог создавал мир за семь дней, а по преданию в древности было семь планет. Если хотите найти удачу, ищите седьмого сына седьмого сына - считается, что он обладает магическими способностями и приносит удачу.

Число 8

Восьмерка считается счастливой из-за своей ассоциации с восстановлением и новым началом. В христианстве Бог сотворил мир за шесть дней и отдыхал на седьмой, оставив восьмой день для обновления и улучшения мира.

Это число также популярно в китайской культуре, где оно символизирует процветание, поскольку его звучание сродни слову, означающему успех.

В Китае номера автомобилей с цифрой восемь считаются особенно счастливыми. Люди даже готовы платить большие деньги за такие номера. Некоторые даже изменяют свои адреса или телефонные номера, чтобы добавить это счастливое число.