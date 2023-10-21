Какие бывают электронные подписи и как их создать: подробная видеоинструкция

Электронная подпись - это данные в электронном формате, с помощью которых вы можете подписать документы онлайн. Это очень удобная форма подписи, позволяющая избегать очередей и других бюрократических недостатков.
Как создать собственную электронную подпись, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
ЭЦП - это данные в электронной форме, полученные по результатам криптографического преобразования, которые добавляют в другие данные или документы и обеспечивают их целостность и идентификацию автора.
Электронная цифровая подпись (ЭЦП) по правовому статусу приравнена к ручной подписи или печати.
С помощью ЭЦП можно подписывать электронные документы, пользоваться электронными услугами, регистрироваться на государственных порталах и т. д. Документы, подписанные с помощью ЭЦП, имеют такую же юридическую силу, как и обычные.
Вариантов ЭЦП есть два: квалифицированная электронная подпись (КЭП), Дія.Підпис и BankID. Рассмотрим алгоритм создания каждого из них.
Квалифицированная электронная подпись (КЭП) - усовершенствованная электронная подпись, которая создается с использованием средства квалифицированной электронной подписи и базируется на квалифицированном сертификате открытого ключа.
Эта подпись делает возможным полноценный юридически значимый документооборот с государством (отчетность или администрирование налогов) и контрагентами (обмен счетами, актами и другими первичными документами).
С помощью приложения "Дія" украинцы могут оформить "Дія.Підпис". Для этого нужно выполнить следующие шаги:
"Дія.Підпис" можно использовать для подписания документов или получения госуслуг прямо с телефона.
Система BankID НБУ - это государственная система удаленной идентификации, которая обеспечивает передачу персональных данных пользователей от банка, в котором открыт счет, к субъекту, предоставляющему пользователю услугу.
С помощью BankID можно получать доступ к онлайн услугам, предоставляющим:
Чтобы авторизироваться в "Дії" через систему BankID, следуйте этому алгоритму:
Обратите внимание! При авторизации приложение не имеет доступа к карточкам, балансу на них или другим финансовым данным. Базы данных пользователей "Дія" не существует.
Раньше мы рассказывали, как развестись онлайн без длинных очередей и кучи бумаг.
Читайте также, как оформить субсидию через "Дію", даже не выходя из дома.