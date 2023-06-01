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Какие бесплатные медицинские услуги может получить ребенок с рождения: список

Фото: Какие медуслуги доступны для ребенка с рождения (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине право на разную медицинскую помощь по Программе медицинских гарантий – гарантировано каждому ребенку.

Какие медуслуги может получить ребенок с рождениия, рассказали в Национальной службе здоровья.

При рождении ребенка в медучреждении должны провести:

  • лабораторные и инструментальные исследования;
  • скрининг врожденных пороков сердца ребенка;
  • проверку слуха;
  • вакцинацию в соответствии с Национальным календарем прививок;
  • забор крови для неонатального скрининга
  • В экстренных случаях – проведут реанимационные мероприятия и стабилизацию состояния.

Список бесплатных услуг, на которые имеет право каждый пациент:

  • экстренная медицинская помощь;
  • первичная медицинская помощь;
  • специализированная медицинская помощь;
  • паллиативная медицинская помощь;
  • реабилитация в области здравоохранения;
  • медицинская помощь детям младше 16 лет;
  • медицинская помощь по беременности и родам;
  • вакцинация согласно календарю профилактических прививок; программа "Доступное лекарство".

Что делать, если за услуги требуют деньги

  • объясните, что вам известно о перечне бесплатных услуг, предъявите его при необходимости;
  • обратитесь к заведующему отделением или к главному врачу;
  • напишите жалобу в Департамент здравоохранения в вашем городе или регионе;
  • подайте жалобу по электронной форме на сайте НСЗУ;
  • обратитесь в контакт-центр НСЗУ по бесплатному номеру 16-77.

Ранее мы сообщали, что украинцы могут бесплатно проконсультироваться у эндокринолога.

Также мы писали о 5 принципах воспитания, которые "калечат" ребенка.

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