Какие бесплатные медицинские услуги может получить ребенок с рождения: список
Фото: Какие медуслуги доступны для ребенка с рождения (freepik.com)
В Украине право на разную медицинскую помощь по Программе медицинских гарантий – гарантировано каждому ребенку.
При рождении ребенка в медучреждении должны провести:
- лабораторные и инструментальные исследования;
- скрининг врожденных пороков сердца ребенка;
- проверку слуха;
- вакцинацию в соответствии с Национальным календарем прививок;
- забор крови для неонатального скрининга
- В экстренных случаях – проведут реанимационные мероприятия и стабилизацию состояния.
Список бесплатных услуг, на которые имеет право каждый пациент:
- экстренная медицинская помощь;
- первичная медицинская помощь;
- специализированная медицинская помощь;
- паллиативная медицинская помощь;
- реабилитация в области здравоохранения;
- медицинская помощь детям младше 16 лет;
- медицинская помощь по беременности и родам;
- вакцинация согласно календарю профилактических прививок; программа "Доступное лекарство".
Что делать, если за услуги требуют деньги
- объясните, что вам известно о перечне бесплатных услуг, предъявите его при необходимости;
- обратитесь к заведующему отделением или к главному врачу;
- напишите жалобу в Департамент здравоохранения в вашем городе или регионе;
- подайте жалобу по электронной форме на сайте НСЗУ;
- обратитесь в контакт-центр НСЗУ по бесплатному номеру 16-77.