Какие 9 фраз никогда не говорят люди в здоровых и счастливых отношениях

Психолог и доктор философии из Гарвардского университета доктор Кортни С. Уоррен назвала фразы, которые никогда не говорят люди в здоровых, счастливых и процветающих отношениях. Она отметила, что в функциональных романтических отношениях психологически здорово ощущать глубокое чувство причастности и привязанности.

Какие 9 фраз не говорят люди в счастливых и здоровых романтических отношениях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNBC.

Созависимые или взаимосвязанные?

По словам специалиста, чрезмерная зависимость от другого человека, чтобы чувствовать себя целостным, исцеленным и безопасным, не только вредит нашему благосостоянию, но и может со временем разрушить отношения. Такое поведение в паре называют созависимостью.

Люди в созависимых отношениях развивают сильную, нездоровую преданность своему партнеру, часто за счет собственных нужд.

А вот противоположный вид отношений - взаимозависимость. И по своей сути - это когда оба партнера понимают, что отношения - это сотрудничество. Признаками взаимозависимости есть взаимная поддержка, совместное принятие решений, здоровые границы и уважение к индивидуальности друг друга.

Какие фразы не говорят в здоровых и счастливых отношениях

Мне ничего не нужно

Люди, созависимые в отношениях, часто пытаются скрыть, игнорировать или отрицать собственные внутренние переживания. Всю свою энергию они сосредотачивают на том, чтоб быть рядом с другим человеком.

Такое самопожертвование часто является частью бессознательной попытки получить контроль над ситуацией. Но все мы нуждаемся.

Взаимозависимая цель состоит в том, чтобы потребности, желания, мечты и потребности обоих партнеров уважались, поддерживались и ценились - и никто не просит другого отдать слишком многое от себя.

Все хорошо

Созависимость - это, в конечном счете, потребность поддерживать отношения любой ценой, потому что благосостояние и чувство безопасности человека базируются на этих отношениях.

Люди в созависимых отношениях пытаются избегать конфликтов, когда это возможно. Но в возникающих спорах вместо того, чтобы выражать свои мысли, чувства или точку зрения, они, скорее всего, будут пассивно агрессивными или будут казаться отстраненными.

Взаимозависимые пары непременно поделятся тем, что они ощущают, чего желают, а потом выслушают ответ партнера. Они знают, что эта практика построит более крепкую связь, даже если они не соглашаются друг с другом.

Я не могу сказать тебе "нет"

Людям в созависимых отношениях часто трудно сказать "нет" или установить здоровые границы, потому что удовлетворение потребностей других важнее, чем забота о собственных.

Страх быть отвергнутым или попасть под насмешку заставляет их делать то, что хотят другие, даже если это неудобно, трудно, способствует плохому поведению или является нарушением их личных ценностей.

Во взаимосвязанных отношениях понимают, что они могут сказать "нет" и установить границы без страха последствий или наказания. Они с уважением признают то, чего хочет другой человек и имеют свободу сказать искренне "нет".

Мои чувства не так уж важны

На людей в созависимых отношениях сильно влияет отклик других, поэтому они будут смущены или не уверены в своих подлинных эмоциях. Они могут минимизировать, отрицать или изменять то, что они действительно испытывают, пытаясь сохранить отношения.

Психолог подчеркивает, что это нормально для каждого из нас иногда быть неуверенным в своих чувствах. Однако люди во взаимосвязанных отношениях стремятся понять, обработать и исследовать свои подлинные эмоции внутрь, а затем честно ими поделиться.

Ты злишься на меня?

Большинству из нас очень трудно иметь дело с отказом или критикой - приятнее быть в отношениях с таким человеком, как и мы сами. Тем не менее, для людей, которые находятся в созависимых отношениях, может показаться невыносимым быть нелюбимым или нежелательным.

Это приводит к тому, что некоторые люди чрезмерно сосредотачиваются на мнении своих партнеров о них, часто компрометируя свое участие в процессе.

Во взаимосвязанных отношениях цель иначе - услышать точку зрения партнера и уважительно ответить. Также существует глубочайшее понимание того, что наша ценность определяется внутренне. Нам не нужно, чтобы другие люди любили у нас абсолютно все, чтобы быть цельными, исцеленными и важными.

Я не могу быть один

Люди в созависимости, как правило, испытывают невероятный дискомфорт, когда они не находятся в отношениях. Одиночество или период без другого человека, о котором нужно заботиться, не длится долго, потому что они будут искать другие отношения, чтобы заполнить пустоту.

В здоровых взаимосвязанных отношениях вы знаете, что вы полноценный человек с целями, интересами и личностью - с партнером или без него. Взаимозависимые люди любят проводить время в одиночестве, особенно когда они в отношениях.

Никогда не оставляй меня

Застрявшим в созависимости трудно доверять другим. Страхи быть брошенным часто находятся в центре: они стараются быть всем для другого человека, чрезмерно реагируя на его нужды, пытаясь заставить его остаться.

В здоровых взаимосвязанных отношениях люди понимают, что не могут контролировать других людей. Они могут бояться, что эти отношения когда-нибудь завершатся, но есть ценность настоящего и мотивация строить здоровые отношения, не контролируя своего партнера.

Я недостаточно хорош

Многие люди в созависимых отношениях борются с низкой самооценкой и нестабильным чувством личной ценности. Они могут очень критично относиться к себе и другим, часто ища самоподтверждения извне.

Во взаимосвязанных отношениях люди стремятся заглянуть внутрь и взять на себя ответственность за собственное достоинство, а также полагаться на поддержку близких, когда им нужна помощь.

Ты меня действительно любишь?

В созависимых отношениях люди часто ищут успокоения у своего партнера. Это может выглядеть как вопрос, любят ли они их, поиск комплиментов, желание постоянного контакта и вообще кажется цепким или нуждающимся.

Партнеры во взаимосвязанных отношениях хотят наладить связь с партнером, доверять ему и сближаться с ним. Однако люди обычно прямо выражают свои потребности и обсуждают их в форме сотрудничества и уважения.