7 фраз и поступков родителей, которые могут серьезно травмировать психику ребенка

Порка или другие физические наказания

Только сама личность имеет право распоряжаться собственным телом, позволять к себе прикасаться, и ребенок, всех возрастов - не исключение. Физические наказания приводят к чрезмерной агрессии, так как вызывают сильные эмоции.

Ответить адекватно взрослому ребенок не может, поэтому формируется тяжелая психическая травма. И это уже не говоря, что такие наказания являются четким знаком для ребенка, что его не любят. А это еще одна детская травма, которая тянется за ним на протяжении всей жизни.

Пообещать и не выполнить

Когда ребенок капризничает, взрослые могут опрометчиво пообещать что-то купить или куда-то вместе сходить. Не стоит надеяться, что ребенок со временем забудет такое обещание - богатое воображение ребенка будет только разжигать это желание.

Обещание напомнят вторично, в третий и даже в 10 раз. Придется выполнять или терять доверие собственного ребенка и влияние на него.

Такие вещи учат ребенка не выполнять собственные обещания и это тоже может тянуться потом годами. А еще - это влечет за собой психическую травму для ребенка.

Обманы с воспитательной целью

Бывает так, что родители используют определенные "воспитательные обманы", что-то типа: "Будешь гримасничать - останешься с таким лицом навсегда" или "Будешь капризничать, придет дядя-полицейский (или бабайка) и заберет тебя".

Ребенок со временем узнает правду, и не от родителей, а от других людей. Это подрывает доверие к родителям и открывает, что другим людям можно довериться. А еще - это воспитывает определенные комплексы в будущем, например, страх к людям в форме.

Запрет плакать

"Прекрати нытье", "Хватит рюмсать", "Чего ты ревешь, как маленький?" и другие высказывания подобного содержания - это прямой запрет проявления своих эмоций и чувств.

Запрет отрицательных чувств загоняет их вглубь психики ребенка и провоцирует неврозы. А еще учит ребенка, что показывать свои эмоции - плохо.

Сравнение с другим ребенком

Соседский ребенок не озорничает, одноклассник учится на отлично - но это вовсе не повод сравнивать их с собственным ребенком. Во-первых, каждая личность неповторима, а во-вторых, эффект от таких сравнений нулевой или вообще будет иметь негативное влияние.

Ребенок может решить, что его не любят, не воспринимают, его не поддерживают. Это значительно снижает самооценку.

Игнорирование

Это еще один способ наказания, который до сих пор используют некоторые родители. Это когда родители прекращают говорить с ребенком из-за определенных поступков - в знак наказания. Последствия у него могут быть тяжелыми - астеническое состояние, депрессии и истерические припадки.

Говорить ребенку, что его проблема - ерунда

Поверьте, если 5-летний ребенок страдает от безответной любви или от страха смерти - он действительно страдает, а не придумывает. Если ребенок переживает по какому-то поводу, это автоматически означает, что для него эти переживания, боль или эмоции - совсем не ерунда. Даже если родителям кажется наоборот.

Отсутствие сострадания приводит к тому, что в будущем ребенок не будет рассказывать о своих проблемах. А еще - будет считать, что чувства, эмоции, боль, страдания - не стоит внимания и не будет проявлять эмпатию в общении с другими.