Кейт Міддлтон жорстко образила Меган Маркл: що сталося

Кейт Міддлтон і принц Вільям спеціально не згадали про Меган Маркл з нагоди дня народження королеви Єлизавети II, яка відзначила свою 93 весну в цю неділю, 21 квітня.

В знак поваги до королеви герцог і герцогиня Кембриджські написали Єлизаветі II привітання з днем народження на своїй сторінці в Instagram.

"Бажаємо дуже щасливого 93-го дня народження її величності королеві!", - написали Кейт Міддлтон і принц Вільям.

Скріншот з Instagram

Тим не менш, до свого посту Кейт і Вільям прикріпили фотографію, зроблену ще в 2016 році до того, як герцогиня Сассекская приєдналася до королівської сім'ї.

На цій фотографії видно королеву в яскравому зеленому вбранні, яка стоїть біля свого чоловіка принца Філіпа і махає рукою. На фото також зображені принци Вільям і Гаррі, а також Кейт, принц Джордж і принцеса Шарлотта. На оригінальній фотографії є також принц Чарльз, що стоїть поруч з Кейт, але він був обрізаний.

Варто зазначити, що з минулорічної події можна було б використати іншу фотографію, на якій також є Меган Маркл, але Кейт Міддлтон і принц Вільям не зробили цього.

Торішня фотографія з Меган Маркл (фото: Getty Images)

При цьому користувачі мережі обурені тим фактом, що королівська сім'я вирішила опублікувати фотографію без Меган.

А де Меган?

Не добре. Де Меган?

Я тільки що помітив, що Меган відсутня на фотографії.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принца Гаррі відправлять в Африку на три роки після того, як вони освояться в ролі батьків.

Раніше повідомлялося про те, що з'явилися тривожні чутки про те, що Кейт Міддлтон серйозно хвора.