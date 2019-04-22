Кейт Міддлтон жорстко образила Меган Маркл: що сталося

Кейт Міддлтон показала своє ставлення до Меган Маркл
Кейт Міддлтон і принц Вільям спеціально не згадали про Меган Маркл з нагоди дня народження королеви Єлизавети II, яка відзначила свою 93 весну в цю неділю, 21 квітня.
В знак поваги до королеви герцог і герцогиня Кембриджські написали Єлизаветі II привітання з днем народження на своїй сторінці в Instagram.
"Бажаємо дуже щасливого 93-го дня народження її величності королеві!", - написали Кейт Міддлтон і принц Вільям.
Скріншот з Instagram
Тим не менш, до свого посту Кейт і Вільям прикріпили фотографію, зроблену ще в 2016 році до того, як герцогиня Сассекская приєдналася до королівської сім'ї.
На цій фотографії видно королеву в яскравому зеленому вбранні, яка стоїть біля свого чоловіка принца Філіпа і махає рукою. На фото також зображені принци Вільям і Гаррі, а також Кейт, принц Джордж і принцеса Шарлотта. На оригінальній фотографії є також принц Чарльз, що стоїть поруч з Кейт, але він був обрізаний.
Варто зазначити, що з минулорічної події можна було б використати іншу фотографію, на якій також є Меган Маркл, але Кейт Міддлтон і принц Вільям не зробили цього.
Торішня фотографія з Меган Маркл (фото: Getty Images)
При цьому користувачі мережі обурені тим фактом, що королівська сім'я вирішила опублікувати фотографію без Меган.
Нагадаємо, що Меган Маркл і принца Гаррі відправлять в Африку на три роки після того, як вони освояться в ролі батьків.
Раніше повідомлялося про те, що з'явилися тривожні чутки про те, що Кейт Міддлтон серйозно хвора.