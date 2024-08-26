Диета Кейт Миддлтон: что ест принцесса Уэльская, которая борется с раком

Кейт Миддлтон, которой в начале этого года диагностировали рак , продолжает лечиться и тщательно следить за своим состоянием. Один из важных пунктов для восстановления сил - рацион королевской особи.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на HELLO! решило рассказать, какие продукты употребляет сейчас принцесса Уэльская.

Отметим, что Миддлтон находится на ранних стадиях профилактической химиотерапии, которую она начала в конце февраля.

Профессор Рамия Мокбель, консультант-дерматолог, которая специализируется на раке кожи, в комментарии изданию рассказала, что пациентам, которые проходят подобное лечение, необходимо соблюдать сбалансированную диету, богатую белками, витаминами, углеводами и жирами, чтобы восстановиться и компенсировать ущерб, нанесенный химиотерапией.

Что касается витаминов и биодобавок, можно только витамин D3. Чтобы предотвратить тошноту - распространенный побочный эффект лечения - рекомендовано пить имбирный чай.

Принцесса Уэльская (фото: Getty images)

"После завершения химиотерапии полезно сосредоточиться на средиземноморской диете. Это включает в себя большое количество фруктов, овощей, антиоксидантов и полезных ненасыщенных жиров, таких как омега-3, при одновременном снижении потребления животных жиров, углеводов и обработанных продуктов", - отметила Мокбель.

К счастью для королевской особы, ее рацион и так уже полон свежих фруктов, овощей и полезных жиров.

Завтрак

Как известно, мама троих детей - большая поклонница смузи на завтрак. Как правило, она смешивает капусту, спирулину (вид водорослей), матчу (листья зеленого чая), шпинат, салат романо, листья кориандра и черники для получения полезного утреннего напитка.

Также принцесса Уэльская может съесть тарелку овсянки на завтрак.

Обед

Принцесса не вегетарианка, но на обед она в основном любит есть блюда без мяса.

Во время ее и Уильяма королевского тура по Индии шеф-повар Рагху Деора, которому было поручено готовить блюда для королевской четы во время их пребывания во дворце Тадж-Махал, рассказал, что он подал обед из овощных шашлыков и карри из чечевицы.

Согласно статье Daily Mail за 2014 год, Кейт также любит арбузные салаты, табуле, севиче и гаспачо. Также королевская чета обожает суши.

Кейт Миддлтон (фото: Getty images)

Ужин

Принцесса ест те же вечерние блюда, что и многие из нас: жаркое, пасту и карри.

Жареная курица - еще одно популярное блюдо в королевской семье. Известно, что принц Гарри сделал предложение Меган, пока они готовили еду, и Кейт и Уильям тоже ее любят. Королевский корреспондент Кэти Николл рассказала Vanity Fair в 2012 году: "По вечерам она предается своему хобби - готовит любимый ужин Уильяма - жареную курицу".

Перекус

Известно, что принцесса отдает предпочтение полезным закускам, таким как сырые фрукты и овощи, например, ягоды годжи. Ранее Кейт могла также полакомиться попкорном вместе с Уильямом.

Десерт

После вкусного ужина - десерт. Любимым пудингом королевской особы является классический британский липкий ирисный пудинг. Кейт увлекается выпечкой и может сама спечь торт на день рождения для детей.

Кейт предпочитает разнообразную пищу (фото: Getty images)