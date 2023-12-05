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Кейт Миддлтон продемонстрировала, как носить яркий брючный костюм зимой

Кейт Миддлтон (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Кейт Миддлтон очень любит носить именно классические костюмы в разных цветах. Но она довольно редко выбирает нейтральные цвета.

О том, какого цвета Кейт Миддлтон выбрала костюм для открытия детской больницы, говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Daily Mail.

Кейт Миддлтон показала, как носить яркий костюм зимой

На днях принцесса Уэльская посетила открытие детской больницы в довольно ярком цвете - морская волна. Цвет очень насыщенный, красивый и глубокий. В целом, для Кейт это совсем не удивительный выбор, поскольку она любит такие оттенки.

Жена Уильяма почти всегда для деловых встреч выбирает брючные костюмы, поскольку они подчеркивают дипломатичность, серьезность намерений принцессы, элегантность и ее особый королевский статус.

В общем зимой довольно трудно подобрать верхнюю одежду, которая будет подходить к классическому брючному костюму, но ей это удается. Возможно, так положительно на формирование Миддлтона влияет климат, который является достаточно теплым.

Исходя из того, что королевское лицо разгуливает на улице в самом костюме, можно сделать вывод, что зимняя погода пока не добралась до Британии.

Кейт надела жакет и брюки цвета морская волна, а также подобрала блузку под костюм такого же оттенка. Свой простой и одновременно яркий образ Миддлтон дополнила синими туфлями лодочками, которые также выглядят ярко.

Кейт Миддлтон в ярком костюме (фото: Getty images)

Символизм цвета морская волна

Название данного оттенка происходит от представления глубины, мощи и покоя воды, пронизанной солнечным светом. А сам цвет считают королевским из-за его любопытства, неоднозначности и глубины, которую не так просто можно рассмотреть с первого взгляда.

Поэтому неудивительно, что жена принца Уильяма довольно часто выбирает такие глубокие и насыщенные цвета для деловых встреч и вечерних образов.

Ранее мы рассказывали о том, что Кейт Миддлтон показала, как стильно соединить трендовую юбку с черной водолазкой.

Также читайте наш материал о том, как принцесса Уэльская впервые надела тиару королевской династии.

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Кейт Миддлтонтренди