Кейт Миддлтон пожертвовала свои волосы больным раком: подробности королевского поступка

Кейт Миддлтон отдала свои волосы больным раком

Несколько лет назад Кейт Миддлтон пожертвовала свои волосы благотворительной организации, которая создает парики для молодых людей, у которых выпадают волосы из-за лечения рака или других заболеваний, за много лет до того, как она объявила о своем диагнозе.

Пышные каштановые волосы принцессы Уэльской уже давно стали визитной карточкой ее стиля, и королевская особа спокойно пожертвовала 7 дюймов своих прядей британской благотворительной организации "The Little Princess Trust". Это было в 2017 году.

Кейт Миддлтон с короткими волосами (фото: Getty images)

Тогда ее волосы были анонимно направлены в фонд "Little Princess Trust", который бесплатно предоставляет парики детям и молодым людям в возрасте до 24 лет, которые потеряли волосы во время лечения рака и других серьезных недугов. В июле 2017 года Кейт дебютировала с более короткой стрижкой.

"Приятно думать, что кто-то, где-то, вероятно более одного человека, получил парик с волосами принцессы Кейт", - говорила тогда Хелен Криз, представитель благотворительной организации.