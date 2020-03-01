Кейт Міддлтон залишилася позаду: Меган Маркл втерла ніс герцогині

Кейт Міддлтон залишилася позаду і програла Меган Маркл в "змаганнях", які влаштувало видання New York Times в якості дослідження за участю моніторингової служби.

Метою було з'ясувати, які знімки членів британської королівської сім'ї користувалися найбільшою популярністю серед підписників у соцмережах за весь час. Особлива увага приділялася герцогам Кембриджським і Сассекським.

Меган Маркл і Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

У "поєдинку" впевнену перемогу здобув акаунт принца Гаррі і Меган Маркл, оскільки 9 з 10 найпопулярніших знімків королівської сім'ї були опубліковані саме там.

П'ять позицій завоювали пости, які були присвячені маленькому Арчі. На першому місці виявилася фотографія, на якій відображений момент знайомства королеви Єлизавети з новонародженим малюком. Другий у списку - пост, де шанувальникам Сассекських повідомляють, що у них народиться хлопчик. На третьому місці влаштувався знімок з офіційної фотосесії герцогів.

З аккаунта принца Вільяма і Кейт Міддлтон потрапила в топ єдина фотографія. Так, на восьмій сходинці чарту виявився знімок, на якому зображені діти пари - принц Джордж і принцеса Шарлотта в школі.

Ми писали, Меган Маркл і принц Гаррі покинули королівську сім'ю, що спочатку викликало обурення громадськості, проте знайшлися й ті, хто підтримав рішення подружньої пари.