Кейт Міддлтон позбулася "правої руки": у герцогині виникли неприємності

Особистий секретар герцогині прийняла рішення піти
Особистий секретар Кейт Міддлтон залишає свою посаду. Кетрін Квін самостійно прийняла рішення піти, проте залишилася в хороших відносинах з Кейт Міддлтон. Про це інформує видання Daily Mail.
Кетрін Квін займала посаду головного помічника герцогині Кембриджської протягом останніх двох років. В його обов'язки входила організація і супроводження практично на всіх заходах.
Особливо цінним для Кейт Міддлтон виявився інтерес Квін до різних благодійних випадках, адже це допомогло значною мірою зміцнити рейтинг майбутньої королеви Великобританії.
Тим не менш, незважаючи на добрі стосунки з герцогинею і пристойну зарплату, Кетрін вирішила покинути свій пост, оскільки втомилася від цілодобової роботи і тепер має намір присвятити себе соціальній сфері.