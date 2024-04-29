Кейт Миддлтон и принц Уильям удивили свадебным портретом: повод серьезный

Кейт Миддлтон и принц Уильям празднуют кружевную свадьбу

Сегодня в семье герцога и герцогини Уэльских большой и знаковый праздник, ставший для них одним из важнейших событий в жизни. Их семье исполнилось 13 лет.

29 апреля 2011 года принц Уильям повел под венец свою любимую Кейт Миддлтон, которая стла для него верной, заботливой женой и мамой его троих детей.

Свадьба герцога и герцогини Уэльских (фото: Getty images)

13 лет брака - это кружевная свадьба, о ней говорят, что жизнь идет своим чередом и плетет свои кружева. В этот день супругам обычно дарят кружевные салфетки, скатерти, ажурные изделия, связанные с тонкой шерсти. Но что подарили принцессе и принцу - неизвестно.

Супруги только показали архивный портрет с того самого дня свадьбы. На фотографии Кейт и Уильям очень юные, улыбчивые и счастливые.

Свадебный портрет принцессы и принца Уэльских (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Кейт одета в белое кружевное платье с фатой, которое аккуратно держит диадема. А также свой образ принцесса дополнила массивными серьгами. Следует сказать, что жена герцога не столь сильно изменилась за эти годы.

А вот Уильям стал серьезнее и мужественнее, ведь на фото со дня свадьбы принц выглядит очень юным и безгранично счастливым рядом с Кейт в красном пиджаке.

Конечно, общество немного взволновано тем, что супруги не выложили новые фото, ведь в прошлом году принц и принцесса в честь годовщины сделали новые романтические фото во время велопрогулки.

Но в этом году супруги ограничились архивным черно-белым кадром с лаконичной подписью "Сегодня. 13 лет назад". Конечно, это все из-за болезни принцессы Уэльской.

Свадебные фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма (фото: Getty images)