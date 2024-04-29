RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кейт Миддлтон и принц Уильям удивили свадебным портретом: повод серьезный

Кейт Миддлтон и принц Уильям празднуют кружевную свадьбу (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Кейт Миддлтон и принц Уильям ровно 13 лет назад поженились и с тех пор преодолевают все сложности вместе и празднуют годовщину.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу супругов Уэльских в Instagram.

Кейт Миддлтон и принц Уильям празднуют кружевную свадьбу

Сегодня в семье герцога и герцогини Уэльских большой и знаковый праздник, ставший для них одним из важнейших событий в жизни. Их семье исполнилось 13 лет.

29 апреля 2011 года принц Уильям повел под венец свою любимую Кейт Миддлтон, которая стла для него верной, заботливой женой и мамой его троих детей.

Свадьба герцога и герцогини Уэльских (фото: Getty images)

13 лет брака - это кружевная свадьба, о ней говорят, что жизнь идет своим чередом и плетет свои кружева. В этот день супругам обычно дарят кружевные салфетки, скатерти, ажурные изделия, связанные с тонкой шерсти. Но что подарили принцессе и принцу - неизвестно.

Супруги только показали архивный портрет с того самого дня свадьбы. На фотографии Кейт и Уильям очень юные, улыбчивые и счастливые.

Свадебный портрет принцессы и принца Уэльских (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Кейт одета в белое кружевное платье с фатой, которое аккуратно держит диадема. А также свой образ принцесса дополнила массивными серьгами. Следует сказать, что жена герцога не столь сильно изменилась за эти годы.

А вот Уильям стал серьезнее и мужественнее, ведь на фото со дня свадьбы принц выглядит очень юным и безгранично счастливым рядом с Кейт в красном пиджаке.

Конечно, общество немного взволновано тем, что супруги не выложили новые фото, ведь в прошлом году принц и принцесса в честь годовщины сделали новые романтические фото во время велопрогулки.

Но в этом году супруги ограничились архивным черно-белым кадром с лаконичной подписью "Сегодня. 13 лет назад". Конечно, это все из-за болезни принцессы Уэльской.

Свадебные фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма (фото: Getty images)

Читайте РБК-Украина в Google News
Кейт МиддлтонПринц УильямКоролевская семьяЖенитьба