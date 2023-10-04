Кейт Миддлтон демонстрирует осенние модные тренды (фото)

Образ Кейт Миддлтон во время визита в Кардифф в Уэльсе

Визит королевских супругов был посвящен началу Black History Month - месяцу истории темнокожих, который Великобритания отмечает каждый год в октябре.

Для этого события Кейт выбрала темно-синий костюм в полоску известного шотландского дизайнера Holland Cooper. А также белую рубашку. Сдержанный костюм Миддлтон украшен золотистыми пуговицами, придающими изысканность целостному образу принцессы.

Чтобы сделать образ более деловым и женственным, Миддлтон выбрала замшевые туфли лодочки от Gianvito Rossi. Кстати лодочки Кейт выбирает довольно часто, ведь это классика, к тому же очень удобная и уместная под любой наряд.

Кейт Миддлтон демонстрирует новый наряд (фото: Getty images)

Но без элементов из образов принцессы Дианы не обошлось и на этот раз, поскольку кольцо, ранее принадлежавшее покойной принцессе, дополнило образ Кейт. А завершили образ изящные украшения - круглые серьги бренда SHYLA и часы от Cartier.

Кейт решила красиво накрутить волосы и оставить их распущенными. Это лишь придало нежности ее образу. А аккуратно уложенная челка, добавила хороший объем прическе принцессы.

Кейт Миддлтон демонстрирует новый наряд (фото: Getty images)

Миддлтон является хорошим примером того, как можно носить трендовый полосатый костюм и с чем его можно остроумно сочетать, чтобы из образа не исчезала сдержанность и дипломатичность. А также при этом выглядеть женственно и хрупко.

Во время своего визита в Кардифф Кейт и Уильям встретились с детьми в одной из местных школ, а также приехали, чтобы узнать больше о важной работе различных общественных групп.

Кейт Миддлтон демонстрирует новый наряд (фото: Getty images)