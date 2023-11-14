Кэтрин Винник - украинцам, дома которых уничтожили россияне: "Меня вдохновляет ваше мужество"

Как известно, Кэтрин, сыгравшая воительницу Лагерту в популярном сериале "Викинги", помогает украинцам в реальной жизни с начала полномасштабной войны.

В марте 2023 года она присоединилась к UNITED24, поддержав направление "Восстановление Украины", и продолжает прилагать усилия, чтобы помочь им вернуться домой.

"Я играла защитницу в фильмах, но вы делаете это не на экране, а в реальной жизни. Меня вдохновляет ваше мужество и мотивирует делать еще больше для победы Украины", - сказала звезда украинцам.

В онлайн-встрече приняли участие жители Киевской области. Они рассказали Винник о первых днях полномасштабного вторжения, эвакуации, возвращения домой после деоккупации и прогресса восстановления их домов.

"24 февраля мы увидели, как бомбили гостомельский аэропорт, и уже через 30 минут собрали чемодан. Это был тот самый чемодан, с которым мы выехали из Донецка", - рассказала Яна Псарева из Ирпеня, которая переехала туда с Донбасса в 2014 году.

На встрече в зуме также были представители скаутской организации "Пласт". Кэтрин, к слову, хорошо знакома с целями и ценностями движения, ведь сама занималась пластунством до 17 лет.

Дети поделились с актрисой пережитыми страхом и болью во время оккупации.

"Большинство моих соседей прятались в подвалах, пока они не начали разрушаться. Эвакуация была очень далеко от нас, потому что военный городок находится от центра где-то в трех километрах. А это верная смерть - идти по трассе под такими обстрелами", - рассказала пластунка Анастасия Пашкевич из Бучи.

Шестнадцатилетняя Евгения Полищук из Ирпеня долго не могла поверить в то, что ее квартира сгорела. Это был первый дом, где у девочки появилась собственная комната.

Сейчас Женя наблюдает за тем, как в ее доме заканчивают штукатурные работы. Это возвращает девушке веру в то, что скоро она сможет вернуться домой.

Добавим, что принять участие в сборе на восстановление 18 домов в Киевской области может каждый, перейдя на UNITED24 по ссылке.